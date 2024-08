L’IA Claude vient de recevoir une fonction qui simplifie le travail en groupe, voici comment l’activer

Claude, l’IA développée par Anthropic, se démarque dans la course aux intelligences artificielles. Avec les Artifacts, une nouvelle fonctionnalité qui permet de gérer des projets en groupe et de les modifier en temps réel, elle devient un concurrent sérieux face à ChatGPT.

Depuis le début de la course aux IA génératives, de nombreuses technologies ont vu le jour, mais peu ont réussi à rivaliser avec l'impact initial de ChatGPT. Pourtant, il y a quelques mois, Claude, conçu par Anthropic, a surpris en surpassant les performances de ce modèle bien établi grâce à sa version Claude Sonnet 3.5. Avec des fonctionnalités avancées et une puissance accrue, celui-ci s’est rapidement imposé dans cet univers.

Lors du lancement de cette version, Anthropic avait dévoilé une nouveauté appelée Artifacts. Cette fonctionnalité vise à rendre les interactions avec l'IA plus interactives. Elle permet aux utilisateurs de suivre l’évolution de leurs projets en groupe, avec la possibilité pour plusieurs personnes de collaborer en temps réel. Aujourd'hui, cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs.

Les Artifacts de Claude permettent de suivre et modifier des projets en temps réel

Les utilisateurs de Claude.ai peuvent désormais activer Artifacts via les paramètres de leur profil. Cette option permet de visualiser des créations comme des ébauches de sites web ou des prototypes d’applications à côté des instructions fournies à l'IA. Par exemple, un designer pourrait voir en direct les modifications apportées à un logo ou à une interface utilisateur sans avoir à utiliser un autre logiciel. Cette capacité à créer et ajuster instantanément, directement dans son environnement offre un avantage par rapport aux autres IA disponibles.

Pour utiliser les Artifacts, c’est très simple, il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Claude.AI et de cocher l'option « Activer les Artifacts ». Contrairement à d'autres IA, où les collaborations nécessitent souvent des outils supplémentaires ou des étapes plus complexes, Claude permet maintenant de voir les contributions de chacun en temps réel directement dans l’interface. Que vous travailliez sur un document, un design ou un autre type de projet, tout le monde peut suivre les modifications instantanément. Cette fonctionnalité simplifie grandement la coordination entre les membres d'une équipe en rendant le travail collaboratif plus fluide et accessible, même sans compétences techniques avancées.