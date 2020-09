LG annonce ses premières TV OLED 8K compatibles Nvidia GeForce RTX 3000

LG vient d’annoncer ses premiers téléviseurs OLED 8K à prendre en charge les dernières cartes graphiques Nvidia GeForce 3000. Avec des latences extrêmement faibles, des taux de rafraichissement élevés et la compatibilité G-Sync, ces TV sont des modèles destinés aux gamers qui veulent voir en grand.

LG qui n’est pas à son premier coup d’essai vient d’annoncer une nouvelle série de téléviseurs tailés pour le gaming. Ces TV sont compatibles avec les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 qui font la plus grande percée de ces dernières années en matière de performances. La RTX 3070 en entrée de gamme est annoncée plus puissante que la 2080 Ti actuelle pour la moitié de son prix.

Vous êtes prêt à passer à l’étape supérieure ? Et si votre moniteur de PC ne permet pas d’exploiter tout le potentiel des nouvelles cartes graphiques Nvidia, que diriez-vous d’une TV calibrée pour les gamers ? LG l’a fait.

LG : nouvelles TV OLED 8K avec des fonctions de gaming évoluées

La marque vient de présenter une série de TV OLED 8K, les premières à tirer pleinement profit des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 30. Pas de modèle en particulier pour l’heure, mais plutôt une nouvelle famille de téléviseur 8K dont les références devraient être dévoilées dans les semaines à venir. Il faut retenir que ces TV embarqueront le processeur IA α (Alpha) 9 de troisième génération qui prend en charge la totalité de la bande passante 8K sur des écrans de plus de 33 millions de pixels auto-émissifs.

« Les gamers seront ébahis par la puissance de ces téléviseurs lorsqu’ils utiliseront les tout derniers jeux PC 8K avec le ray tracing le plus réaliste et les fonctions d’intelligence artificielle de pointe obtenues avec la carte GeForce RTX 3090 » explique LG dans son communiqué de presse. Ces TV sont capables de restituer du contenu 8K à 60 fps et à la vitesse de 48 Gbits/s.

Bien sûr, elles bénéficient d’une compatibilité Nvidia G-Sync pour des images fluides et sans déchirement et prennent en charge les spécifications HDMI les plus récentes. LG promet des taux de rafraîchissement variable (VRR) et des temps de réponse ultra-rapides, le tout avec de faibles latences (ALLM).

Une expérience sonore immersive

La partie audio n’est pas en reste. Les nouvelles TV LG OLED 8K sont compatibles avec la technologie Dolby Atmos avec des réglages acoustiques AI qui exploitent la puissance du deep learning. Ces TV analysent votre environnement acoustique et paramètrent le son pour atteindre la meilleure précision.

Elles prennent également en charge la technologie BT Surround qui permet de profiter d’un son surround virtuel 4.0 avec deux enceintes LG Bluetooth. LG promet ainsi plus d’immersion, tant par les images que par le son. Enfin, aucune date de sortie, ni de prix n’a été annoncée. Nous espérions plus de détails dans les semaines à venir.