L’excellent Xiaomi Redmi 9T chute sous la barre des 100 €

Affiché à 129,81 € du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount, le smartphone Xiaomi Redmi 9T voit son prix chuter sous la barre des 100 €. C'est grâce à une ODR de 30 € qu'il est possible de s'en équiper au meilleur prix du marché, à très exactement 99,81 €.

Le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser, notamment si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone à moins de 100 €. Affiché en promotion à 129,81 € au lieu de 159 € en moyenne, le Xiaomi Redmi 9T dans sa version embarquant 64 Go de mémoire de stockage interne est éligible à une offre de remboursement différé d'un montant de 30 € de la part du constructeur. Au final, après remboursement, le smartphone revient à seulement 99,81 €.

Pour profiter de l'offre, vous devez une fois votre achat effectué, constituez votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. La demande de remboursement est à effectuer dans un délai de 30 jours ouvrés après achat, cachet de La Poste faisant foi. L'offre court jusqu'au 15 octobre 2021.

Pour en revenir au smartphone, le Xiaomi Redmi 9T embarque le processeur Snapdragon 662 de chez Qualcomm, épaulé par 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire de stockage interne extensibles via une carte microSD. On retrouve un écran d'une diagonale de 6,5 pouces de définition FHD+. Son autonomie est excellente puisqu'elle est assurée par une batterie d'une capacité monstre de 6 000 mAh et le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10. Enfin, pour la partie photo, on retrouve à l'arrière un capteur principal de 48 MP et un capteur selfie de 8 MP. A ce tarif, difficile de faire mieux !

