L’Ethereum va dépasser le Bitcoin et devenir la première cryptomonnaie, selon les experts

Les experts sont unanimes : l’Ethereum est voué à passer devant le Bitcoin. Quand bien même la valeur du second est bien plus élevée que celle du premier, tout est une question d’utilité. Là où le Bitcoin sert avant tout de réserve de valeur, l’Ethereum s’est révélé très populaire auprès des développeurs, ce qui l’aidera à se propulser.

Il y a quelques mois, le cours du Bitcoin dépassait la barre symbolique des 50 000 dollars, avant d’atteindre son record absolu de 65 000 dollars lors de l’introduction en Bourse de Coinbase. Depuis maintenant plusieurs mois, la cryptomonnaie semble entreprendre une course folle, augmentant de manière exponentielle sa valeur. Cependant, alors que certains prévoient déjà une chute prochaine de 50 % du BTC, celui-ci est redescendu à 47 000 dollars, soit 38 775 €, le 25 avril dernier. Il s’agit de son niveau le plus bas des deux derniers mois.

De son côté, l’Ethereum continue de se développer. La deuxième cryptomonnaie la plus populaire a battu son propre en record en atteignant les 2 500 dollars (2 062 €). Sa capitalisation boursière est ainsi passée pour la première fois à 300 milliards de dollars. Bien entendu, l’ether est encore bien loin des 1 000 milliards de dollars de capitalisation de sa grande sœur. Toutefois, cette montée fulgurante interroge les experts, dont certains n’hésitent pas à prédire le règne prochain de l’Ethereum sur toutes les autres cryptomonnaies.

L’Ethereum, nouveau roi de la cryptomonnaie ?

Tout serait en réalité une question d’utilité. La différence majeure entre Bitcoin et Ethereum réside dans la capacité de ce dernier à proposer un réseau de paiement décentralisé, ainsi qu’un service de stockage des codes informatiques parfaitement inviolable. « Nous pensons que le bitcoin est surestimé », explique Ian Balina, fondateur et PDG de Token Metrics. « Nous pensons que le bitcoin a eu l’avantage du premier arrivé. Mais en termes de technologie à long terme, nous pensons que l’ether dépassera le bitcoin parce que si vous regardez les développeurs, tous utilisent maintenant l’ether. Il compte 10 fois plus de développeurs actifs mensuellement que le bitcoin.

John Wu, PDG d’Ava Labs, se montre plus réservé, mais admet que le Bitcoin peine à trouver sa réelle utilité. Au départ perçu comme monnaie potentielle, il est désormais majoritairement utilisé comme réserve de valeur. “L’utilité finira par l’emporter sur un actif de réserve de valeur, mais je pense que c’est un peu loin. Nous devons remercier le Bitcoin d’avoir été le premier à susciter l’intérêt. […] En fin de compte, nous dépassons la fonctionnalité unique de valeur de stockage qu’est le bitcoin et nous entrons dans un monde où les cas d’utilisation sont plus nombreux — et cela l’emporte toujours sur une fonction unique qui est un actif ou une valeur de stockage.”

