Les ventes de voitures électriques n’ont pas décollé comme on l’espérait durant le mois d’avril, ce rapport dresse un constat sans appel

Avril 2025 marque un léger rebond du marché automobile européen. Les voitures électriques continuent de grimper dans les statistiques, mais leur part de marché reste loin des attentes. Dans certains pays, les immatriculations plongent, laissant un sentiment d’inachevé.

Le marché automobile européen semble reprendre doucement des couleurs. En avril 2025, les immatriculations de voitures neuves dans l’Union européenne ont progressé de 1,3 % par rapport à la même période l’année précédente, selon les données publiées par l’ACEA. Ce chiffre reste modeste et s’inscrit dans un contexte économique toujours instable. L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la prudence des ménages continuent de freiner les achats. Entre janvier et avril, les immatriculations globales sont en baisse de 1,2 %, malgré le rebond du mois d’avril.

Dans ce climat hésitant, les voitures électriques affichent pourtant des chiffres encourageants. Sur les quatre premiers mois de l’année, 558 262 modèles 100 % électriques (BEV) ont été immatriculés dans l’UE, soit une hausse de 26,4 % par rapport à 2024. Mais malgré cette progression, leur part de marché reste stable à 15,3 %, encore loin des objectifs européens. En avril, les ventes ont progressé de 34,1 % sur un an, portées notamment par des modèles accessibles comme la Dacia Spring 2024 ou la nouvelle Renault 5 E-Tech.

Les voitures hybrides classiques dominent largement les ventes en Europe début 2025

Entre janvier et avril, les voitures hybrides classiques (HEV) dominent le marché, avec plus de 1,28 million d’unités immatriculées et une part de marché de 35,3 %. Leur progression est notable dans les principaux pays : + 44,9 % en France, + 35,8 % en Espagne, + 15 % en Italie et + 11 % en Allemagne. Les hybrides rechargeables (PHEV), quant à eux, atteignent 287 850 unités sur la même période, en hausse de 7,8 %. L’Allemagne et l’Espagne tirent cette croissance, avec respectivement + 46,6 % et + 42,8 %.

En revanche, les motorisations thermiques classiques poursuivent leur recul. Les ventes de voitures essence chutent de 20,6 % et celles de diesel de 26,4 %, avec des baisses à deux chiffres dans tous les grands marchés. En France, les immatriculations de voitures essence ont même plongé de 35,2 % sur un an. La part combinée des véhicules essence et diesel ne représente plus que 38,2 % du marché européen. L’électrification progresse, mais la transition reste lente et inégale selon les pays.