Les ventes de CPU de bureau connaissent une chute historique

Le marché du PC navigue en eaux troubles, et les fournisseurs de composants sont les premiers impactés. Les ventes de processeurs sont au plus mal : Intel s'effondre, alors qu'AMD parvient à tenir le choc.

S'appuyant sur les derniers résultats trimestriels d'Intel, AMD et NVIDIA, Mercury Research a publié un rapport sur l'état du marché des processeurs dans le monde au deuxième trimestre 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la grande forme. D'après le cabinet d'analyses, les ventes de processeurs de bureau ont connu sur la période la plus grosse baisse d'une année sur l'autre depuis que Mercury Research a commencé à les étudier, soit 28 ans. Mais selon Mercury Research, le président de la firme, il s'agirait de la chute la plus importante depuis 1984, soit depuis 36 ans.

La raison principale de ces performances inquiétantes est attribuée à la diminution des stocks et de la production des constructeurs, qui aurait largement réduit la demande en matériel informatique lors de ces derniers mois. Et la situation n'est pas près de s'arranger avec la crise économique que nous sommes en train de vivre, l'inflation entraînant une forte baisse du pouvoir d'achat des ménages. Intel a déjà annoncé que le prix des processeurs va être revu à la hausse dès la rentrée 2022.

Le marché des CPU en difficulté, AMD s'en sort, Intel coule

Intel et AMD s'attendent à ce que le marché des PC, de bureau ou portables, continue de souffrir dans les mois qui viennent, avec des baisses de ventes dépassant les 10%. Intel est la principale victime sur le segment des CPU, enregistrant même des pertes. Nous vous rapportions que NVIDIA avait également connu un mauvais trimestre du côté des cartes graphiques.

Dans les deux cas, CPU ou GPU, c'est AMD qui encaisse le mieux. Alors que ses nouveaux CPU Ryzen 7000 préparent leur lancement, AMD a communiqué une hausse de ses revenus de l'ordre de 70% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. AMD détient désormais 20,6% des parts de marché des CPU de bureau, en hausse de 3,5 points par rapport à 2021. Sur les CPU pour PC portables, cette part monte à 24,8%, soit 4,8 points de plus que l'année dernière.

Source : Tom's Hardware