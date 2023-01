Les ventes annuelles de PC ont chuté de 29 %, et elles ne vont pas s’améliorer tout de suite

Les ventes mondiales de PC avaient explosé en 2021, et les oracles de la technologie prévoyaient que l'année suivante serait faste pour les fabricants de PC. La guerre en Ukraine est passée par là et a gâché cette progression. Cela dit, la situation est mauvaise, mais pas désespérée.

Pour les fabricants d’ordinateurs, 2021 s’était terminée sur une note d’optimisme. Les ventes de PC avaient explosé, totalisant les 340 millions d’unités. Les économistes pensaient alors que la demande repartirait à la hausse. Ce fut tout l’inverse ; les ventes n’ont cessé de s’affaisser au cours de l’année 2022. Seuls 285 millions d’ordinateurs ont trouvé preneurs, une chute de 16 % sur l’année.

Toutes marques confondues, les ventes annuelles de PC ont baissé de 29 %. L’équilibre des forces reste toujours plus ou moins le même. Lenovo maintient sa position de leader en volume, avec 23,7 % de parts de marché (61,8 millions d’unités). HP et Dell arrivent deuxième et troisième respectivement, avec 20,3 % et 18,7 %. Apple et ses Mac finit au pied du podium, avec 11 % de parts de marché.

Les ventes continueront de baisser en 2023, mais les PC de gamers s'en tireront mieux

La guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l’énergie et des produits de base qu’elle a entraînée se sont ressenties aux États-Unis et en Europe. De ce fait, selon Ishan Dutt, analyste chez Canalys, « les dépenses pour des articles onéreux comme les PC ont été reléguées au second plan, les consommateurs étant prêts à retarder les mises à jour ». La situation ne risque pas de s’améliorer de sitôt. La plupart des distributeurs et revendeurs interrogés par Canalys estiment que leurs ventes stagneront voire continueront de baisser en 2023.

Selon Me Dutt, il faudra attendre le second semestre pour que la demande reparte à la hausse. L’expert annonce que le secteur pourrait bientôt voir le bout du tunnel. Bien que décevants, les chiffres restent meilleurs que ceux constatés avant la pandémie de COVID-19. Une fois la crise surmontée, « les achats différés commenceront à stimuler le marché à la fin de 2023, et la dynamique s’accélérera en 2024 […] Même pendant le ralentissement, certains domaines, tels que les jeux et le travail hybride, pourront assurer le succès de l’industrie ».

Source : Canalys