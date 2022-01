Les ventes mondiales de PC ont explosé en 2021, Apple progresse de 28 %

Pour la troisième année consécutive, les ventes d’ordinateur ont progressé en 2021 selon Canalys. 341 millions de PC ont été vendus dans le monde, soit une hausse de 15 % en un an. Il ne s’est plus vendu autant d’ordinateurs depuis 2012. Apple et Acer sont les deux marques qui ont le plus progressé en 2021. Lenovo est toujours numéro 1 et gagne du terrain face à HP.

C’est l’une des conséquences « positives » de l’épidémie mondiale que nous traversons depuis deux ans : les marchés de l’électronique et de l’informatique progressent fortement. Les ménages veulent s’équiper pour travailler, communique et se divertir depuis leur domicile. Ils achètent ainsi des tablettes, des télévisions, des consoles de jeu et bien sûr des ordinateurs. Notamment des PC portables.

En 2020, l’institut d’étude Canalys observait une hausse de 11 % du marché mondial des PC par rapport à 2019, laquelle était une année de reprise pour le secteur de l’informatique. Cette deuxième année de hausse consécutive était une bonne nouvelle après 7 années où le marché ne cessait de rétrécir. IDC confirmait cette belle croissance en janvier 2021. Mais elle a été moins bonne qu’en 2021. En effet, selon Canalys, le nombre d’ordinateurs vendus l’année dernière a été très élevé.

Le marché des PC a progressé de 15 % en 2021 et Apple de 28 %

L’institut d’étude a publié cette semaine son observatoire du marché mondial des PC pour 2021. Et il révèle que les ventes ont progressé de 15 % par rapport à 2020, pour atteindre les 341 millions d’unités écoulées. Grâce à ces excellents résultats, le marché des PC est pratiquement revenu à son niveau de 2012. Et ce n’est pas tout : Canalys prédit que la tendance se poursuivra en 2022, notamment sur les segments premium, les ménages souhaitant s’équiper avec des produits plus haut de gamme et plus endurants. Ces performances ne sont pas une très grande surprise : l'institut IDC avait prédit cette explosion dès le mois de mai de l'année dernière.

Le Top 5 des vendeurs de PC n’a pas changé entre 2020 et 2021. Nous retrouvons comme toujours Lenovo en tête, suivi de HP et Dell, ainsi qu’Apple et Acer. Ces cinq marques ont vu leurs volumes de vente progresser, mais pas toute au même niveau. HP et Lenovo sont en dessous de la croissance du marché, tandis qu’Apple, Acer et Dell sont au-dessus, gagnant ainsi des parts de marché. Le grand gagnant de 2021, c’est Apple. La firme de Cupertino a vendu 28,3 % de Mac en plus. Elle représente désormais 8,5 % du marché des ordinateurs. Elle creuse ainsi l’écart avec Acer et se rapproche un peu plus de Dell.