Une batterie de trottinette électrique explose et brûle une femme au 2e degré

La batterie d'une trottinette électrique a soudainement explosé dans un appartement de Gennevilliers. L'explosion a provoqué un incendie et brûlé une quadragénaire de 47 ans au second degré. Ce n'est pas la première fois qu'un accumulateur de trottinette prend feu sans explication.

Ce jeudi 4 novembre 2021 vers 7h du matin, la batterie d'une trottinette électrique a explosé dans un appartement situé à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, rapporte l'AFP. D'après les informations obtenues auprès des forces de police, la trottinette électrique était en cours de chargement quand la batterie a explosé.

L'explosion a complètement détruit la baie vitrée de l'appartement, situé au 2e étage, avant de provoquer un incendie. Dans l'incident, une femme de 47 ans a été brulée au 2e degré. Elle a été rapidement évacuée de l'appartement par son mari et admise au service des grands brûlés d'un hôpital à proximité. Son état était jugé grave. Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie autour de 8H30 avant que les flammes ne ravagent l'immeuble.

Comment éviter que la batterie d'une trottinette explose pendant la recharge ?

Ce n'est pas la première fois que la batterie d'une trottinette électrique explose sans raison apparente. Il y a quelques jours, une trottinette en cours de recharge a pris feu dans une maison de Roubaix à 7H30 du matin. Sur place, la famille est parvenue à éteindre les flammes avec un tuyau d'arrosage. Malheureusement, plusieurs des personnes présentes ont inhalé de la fumée. La grand-mère et un enfant ont été hospitalisés dans la foulée.

Quelques mois plus tôt (en juin 2021), un fait divers similaire a eut lieu à Bruxelles, capitale de la Belgique. Là encore, une trottinette électrique en cours de recharge a surchauffé avant d'exploser. Alerté par le détecteur de fumée, le propriétaire de la trottinette a évacué l'engin en dehors de sa résidence. Malheureusement, il a été brulé au premier degré dans l'opération.

Interrogés après l'incident, les pompiers de la ville de Bruxelles affirment qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. En l'espace de quelques semaines, ils sont intervenus à 4 reprises pour des faits similaires. Pour réduire les risques d'incendie, on vous conseille d'utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant, de laisser refroidir la trottinette après un trajet de longue durée, de placer l'engin en recharge près d'un détecteur de fumée et à distance d'une source de chaleur. Enfin, on vous recommande aussi de débrancher l'engin quand la batterie est rechargée intégralement.