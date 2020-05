Les trottinettes électriques autonomes arrivent grâce au téléguidage !

Trois entreprises américaines, Go X, Tortoise et Curiosity Labs s’associent pour lancer un services de location de trottinettes électriques aux Etats-Unis avec une particularité inédite. Les trottinettes peuvent être téléguidées par des équipes distantes pour les rendre « autonomes » et les déplacer en fonction des besoins.

Trois firmes américaines, Go X, Tortoise et Curiosity Labs sont en train de lancer un nouveau service de location de trottinettes électriques à Atlanta en Géorgie (Etats-Unis). Si on vous en parle, c’est que leurs trottinettes sont équipées pour être téléguidées par des équipes d’opérateurs distants. Ce qui devrait permettre à terme d’opérer ces flotte sans équipes sur place.

Mais pas seulement, puisque les utilisateurs aussi en profitent. Ils peuvent « commander » leur trottinette via l’application Go X pour la faire venir directement jusqu’à eux. A l’inverse, lorsqu’ils l’abandonnent, elle va se garer toute seule dans un endroit qui ne gênera personne. Pour que la magie opère, le flux vidéo des capteurs de la trottinette est retransmis à des équipes d’opérateurs basés à plus de 2700 km de là, au Mexique.

Ce sont eux qui téléguident directement l’appareil, avec des manettes de Xbox. Exit les problèmes techniques liés à une solution qui reposerait sur l’intelligence artificielle. L’autre avantage, c’est que ce type de technologie peut avoir un impact plus rapide sur notre quotidien. Pour l’heure, une centaine de ces trottinettes sont en train d’être déployées dans la zone industrielle de Peachtree Corners en banlieue d’Atlanta.

Ce qui n’a rien d’un hasard, puisque c’est là que les trois acteurs sont installés. Concrètement, l’initiative est portée par Go X pour la gestion du service de location, Tortoise pour la technologie de téléguidage et Curiosity Labs, qui est un incubateur spécialisé dans la ville intelligente. Pour l’heure les trottinettes du service sont des modèles du marché modifiés avec les équipements de Tortoise.

Ils ne représentent pas, donc, les possibles évolutions que pourraient amener des appareils spécialement conçus pour ce type de flottes. Deux petites roues latérales stabilisent par exemple l’appareil lorsqu’il se déplace tout seul. Et des équipes sur place restent nécessaires dès qu’une trottinette tombe ou rencontre un obstacle

Autant de problèmes qui pourraient être réglés par l’arrivée prochaine d’appareils produits en masse comme le Segway T60, qui est doté de trois roues mieux conçues pour se maintenir en équilibre, par exemple. Et qui comprend d'emblée le matériel nécessaire pour être téléguidé.

