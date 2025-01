Les stations-service automatisées sont pris d’assaut par les escrocs, gare aux arnaques au moment de faire le plein

Les clients de stations-services automatisées sont devenus des cibles de choix pour les pirates et les escrocs de tout bord. Voici comment ils peuvent s'y prendre pour vous arnaquer au moment de faire le plein.

Après les arnaques au QR Code sur les parcmètres ou encore les fausses amendes avec QR Code apposées sur les pare-brises, les automobilistes doivent non seulement se montrer prudent lorsqu'ils se garent ou s'apprêtent à payer une contravention, mais aussi lorsqu'ils font leur plein.

Comme le rapportent nos confrères de FranceBleu, se rendre à la pompe peut mal se terminer aujourd'hui pour de nombreux conducteurs. Depuis quelques temps, les stations-services traditionnelles et automatisées sont devenues le nouveau terrain de chasse des pirates et des escrocs de tout bord.

Entre faux billets et menaces

Le média fait mention par exemple de cette arnaque au faux billet. Le mode opératoire est simple : un client vous aborde et prétexte un oubli de carte bleue pour vous demander de mettre un peu de carburant dans son réservoir avec votre CB. En échange, il vous dédommage en liquide. Problème, ce billet est faux. Résultat, l'escroc a son essence, et vous un trou dans le compte en banque… sans oublier d'éventuels soucis en utilisant de la fausse monnaie sans le savoir.

Notez que ce scénario a viré au cauchemar pour certaines victimes. Lorsqu'elles ont accepté de jouer les bons samaritains et de mettre quelques litres d'essence, plusieurs personnes surgissent aux côtés du demandeur. La bande vous oblige alors à remplir le réservoir à ras-bord, sous peine d'être passé à tabac. “Quand j'ai voulu mettre les quelques litres demandés, la femme a saisi le pistolet de la pompe et l'a maintenu fermement afin qu'une grande quantité de carburant se déverse”, racontait une victime dans les colonnes d'Actu Toulouse.

Gare aux faux terminaux de paiement

Les stations-services automatisées ne sont pas épargnées par les arnaques. Depuis de nombreux mois maintenant, on ne compte plus le nombre d'affaires concernant des terminaux de paiement trafiqués. A Soissons par exemple, un faux dispositif de paiement a été découvert en novembre dernier sur l'une des pompes d'une station automatique Esso. L'appareil, installé juste au-dessus du clavier, contenait une batterie, une carte SD et une mini-caméra utilisée pour immortaliser le code de CB des clients.

Malheureusement, ces dispositifs peuvent être compliqués à repérer selon les talents de faussaire et techniques des escrocs. Il est donc essentiel de vérifier régulièrement ses comptes à la recherche de prélèvements inhabituels et à alerter votre banque en cas d'activités suspectes.