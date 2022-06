Les smartphones vont bientôt enterrer les appareils photos selon Sony

Sony en est certain, ce n’est plus qu’une question de temps pour que les smartphones prennent de meilleures photos que les appareils professionnels. Selon le constructeur, ce cap sera franchi pas plus tard qu’en 2024.

Cela fait plusieurs années que les smartphones rattrapent leur retard sur les appareils photo. Si l’on ne peut pas encore dire qu’un téléphone suffit pour prendre se passer entièrement d’un reflex, ce point de non-retour arrive à grands pas selon les leaders de l’industrie. Sony, qui représente 42 % des capteurs photo sur smartphone, se montre particulièrement optimiste sur le sujet.

« Nous prévoyons que les images fixes [des smartphones] dépasseront la qualité d’image des appareils photo reflex à objectif unique dans les prochaines années », a déclaré Terushi Shimizu, PDG de la firme. Pour les appareils usant de la technologie ILC (à objectif interchangeable), ce cap serait même franchi dès 2024. Pour un grand nombre d’utilisateurs, cela signifiera alors la fin des appareils photo tels qu’on les connaît.

Les appareils photo ont du souci à se faire

Sony continue en précisant quelles technologies permettront au smartphone de réaliser cette prouesse. D’après le constructeur, la saturation quantum jouera un grand rôle dans ce processus, aux côtés de l’intelligence artificielle. Ces deux facteurs entraîneront le développement exponentiel des capteurs photo à destination des smartphones haut de gamme d’ici 2024.

Toujours selon Sony, ces capteurs permettront aux constructeurs d’appliquer un traitement multi-image qui « créera une nouvelle expérience d’imagerie », en améliorant notamment le traitement HDR ainsi que la qualité du zoom. Enfin, la firme souligne l’importance que prendre la technologie des pixels à transistor à deux couches qui réduiront le bruit des photos tout en augmentant les contrastes.

Pour conclure, Sony s’est également attardé sur la vidéo, en rappelant la démocratisation prochaine de la 8K, de la HDR et, là encore, du traitement par intelligence artificielle. Des innovations que l’on a pu observer notamment avec le mode Cinématique de l’iPhone 13. iPhone qui est par ailleurs équipé du Sony IMX 7.

