Les smartphones seront bientôt intégrés au corps humain, d’après l’inventeur du téléphone portable

Martin Cooper, l’homme qui a inventé le tout premier téléphone portable en 1973, a encore visiblement beaucoup d’idées pour l’avenir de l’industrie. Selon lui, les smartphones pourraient tout bonnement être intégrés au corps humain et alimenté par l’énergie créé par celui-ci. Vous avez dit science-fiction ?

En 1973, Martin Cooper, alors âgé de 45 ans, est ingénieur chez Motorola. C’est à cette période qu’il va, sans le savoir, révolutionner le monde. Il vient de créer le premier téléphone portable. Aujourd’hui, Martin Cooper est unanimement considéré comme le père des smartphones, bien que d’autres visionneurs après lui ont complété son innovation. Si bien que depuis son départ à la retraite, les experts lui demandent régulièrement son avis sur le futur de l’industrie.

Récemment, le nonagénaire a par exemple déclaré détester les applications, dont il n’avait probablement pas soupçonné l’arrivée avec son invention de 1973. À l’occasion de MWC 2023, qui se tient actuellement à Barcelone, ce dernier n’a pas pu résister à la tentation de prédire nouvelle fois l’avenir. Et ses nouvelles idées sont tout aussi folles que les premières. Selon lui, les smartphones du futur pourraient être intégrés directement au corps humain.

Un smartphone alimenté par l’énergie humaine, et pourquoi pas ?

Concrètement, Martin Cooper s’est amusé à imaginer un smartphone relié à son utilisateur, via notamment divers capteurs qui pourraient mesurer les données de santé de ce dernier, comme le font déjà les montres connectées. Mais cela pourrait aller encore plus loin, en rechargeant la batterie de l’appareil directement avec l’énergie produite par le corps humain. « Vous ingérez de la nourriture, vous créez de l’énergie. Pourquoi ne pas avoir ce récepteur pour votre oreille intégré sous votre peau, alimenté par votre corps ? » s’est-il exclamé.

Pour autant, Martin Cooper ne sent pas en phase avec toutes les décisions prises par l’industrie de nos jours. En outre, il explique que son « opinion la plus négative est que nous n’avons plus aucune vie privée parce que tout ce qui nous concerne est maintenant enregistré quelque part et accessible à quelqu’un qui a un désir assez intense pour l’obtenir ». Comme toujours, la protection de la vie privée reste le nerf de la guerre.

