Les smartphones Samsung Galaxy recevront bien Android 15, mais avec beaucoup de retard

Samsung va vraisemblablement avoir un train de retard concernant l’adoption d’Android 15. Alors que plusieurs marquent déploient déjà la mise à jour, les utilisateurs de smartphone Galaxy devront encore patienter.





Google a bouleversé le calendrier Android cette année en lançant ses Pixel 9 en août plutôt qu'en octobre. Une stratégie audacieuse motivée par la volonté de capitaliser sur l'intelligence artificielle, même si cela signifiait que les nouveaux smartphones sortiraient sous Android 14.

Alors que Google vient de déployer Android 15 sur les Pixel 9 et autres appareils compatibles mi-octobre, Samsung fait figure d'exception. Le géant coréen a confirmé que ses utilisateurs, y compris ceux du Galaxy S24, devront attendre 2025 pour goûter à la dernière version du système d'exploitation.

Android 15 n’arrivera qu’en 2025 sur les smartphones Galaxy

Cette annonce a été faite lors de la SDC 2024, la conférence développeurs de Samsung, où l'entreprise a précisé que « la version officielle de One UI 7, incluant toutes les nouvelles fonctionnalités révolutionnaires d'IA, sera lancée l'année prochaine avec la prochaine série Galaxy S ». Une référence à peine voilée au futur Galaxy S25.

Malgré ce délai, Samsung a considérablement amélioré sa politique de mises à jour. La série Galaxy S24 bénéficiera d'un support logiciel étendu à 7 ans, incluant les mises à jour Android et de sécurité. Cette politique s'applique également aux Galaxy Z pliables de 2024, et même le Galaxy A16 d'entrée de gamme profitera de 6 années de support.

Pendant ce temps, d'autres constructeurs se montrent plus réactifs. Vivo a déjà annoncé la mise à jour de plusieurs modèles, dont le X Fold 3 Pro et le X100. Motorola déploie actuellement Android 15 sur les Edge 50 Fusion, tandis qu'Asus a lancé un programme bêta pour le ROG Phone 8. Oppo et sa filiale OnePlus prévoient également des mises à jour imminentes, dès la semaine prochaine.

Heureusement pour les propriétaires de Galaxy S24, ils devraient figurer parmi les premiers à tester la version bêta de One UI 7 sous Android 15 avant la fin de l'année. Toutefois, aucune date précise n'a été communiquée.