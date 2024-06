Les smartphones de Samsung vont profiter d’un nouveau geste très pratique, des forfaits d’une filiale d’Orange à 2000€ par mois, c’est le récap

Un nouveau geste qui arrive sur les Samsung Galaxy, une filiale d’Orange qui propose des forfaits mobiles aux tarifs stratosphériques … C'est le récap

C’est l’heure du récap du vendredi 7 juin 2024. Aujourd’hui, nous avons vu que Samsung va lancer un nouveau geste bien pratique pour les Galaxy. Ensuite nous avons appris qu’une filiale d’Orange proposait des forfaits aux tarifs impressionnants. Enfin, nous avons pu voir une Tesla qui a parcouru 700 000 km avec sa batterie d’origine.

Les smartphones Samsung bénéficieront d'un geste très pratique avec la prochaine mise à jour de OneUI

Samsung va introduire une fonctionnalité inédite avec la mise à jour OneUI 6.1.1 qui permet de consulter l'heure en tapant deux fois sur le dos du téléphone, d'abord sur les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6. Cette mise à jour mettra aussi l'accent sur l'IA, notamment dans l'édition vidéo, et offrira des fonctions comme la traduction en direct et la synthèse d'articles web. En plus de ces nouveautés, elle promet des améliorations de performance et de gestion de la batterie.

Lire – Les smartphones de Samsung vont profiter d'un nouveau geste très pratique grâce à la prochaine mise à jour de OneUI

Cette filiale d’Orange offre des forfaits téléphoniques haut de gamme à 2000 € par mois

Parnasse, la filiale premium d'Orange, offre des forfaits téléphoniques qui vont de 120€ à 2000 € par mois en ciblant une clientèle fortunée. Ils incluent des services illimités et des prestations exclusives comme le remplacement annuel du smartphone, un “coach numérique” disponible 24/7, et une gestion simplifiée des sinistres. Les forfaits plus chers permettent une utilisation mondiale des réseaux avec des données mobiles étendues.

Lire – Cette filiale d’Orange propose des forfaits téléphoniques premium à 2000€ par mois

Cette Tesla a parcouru 700 000 km avec sa batterie d’origine, est-ce la fin des moteurs thermiques ?

Une Tesla Model S de 2016 au Royaume-Uni a parcouru 700 000 km avec sa batterie et ses moteurs d'origine et défie les préjugés sur la durabilité des véhicules électriques. Son propriétaire a principalement effectué un entretien préventif de base et n'a constaté qu'une perte minime d'autonomie. Cette performance dévoile la longévité potentielle des composants électriques, qui ont moins de pièces mobiles sujettes à l'usure comparé aux moteurs à combustion interne.

Lire – Cette Tesla parcourt 700 000 km avec la batterie d’origine, est-ce la fin du thermique ?