Les Sims 4 va devenir gratuit sur toutes les plateformes au mois d’octobre 2022

Electronic Arts et Maxis ont annoncé un changement majeur pour Les Sims 4. Alors que les différents packs et DLC resteront disponibles à l'achat, le jeu de base Les Sims 4 sera disponible gratuitement à partir du 18 octobre.

Alors que Les Sims 4 a bientôt une dizaine d'années, le jeu est toujours en pleine forme, notamment grâce à la sortie régulière de contenu additionnel. Pour ceux qui n’ont toujours pas eu la chance d’essayer le jeu d’EA, il y a une bonne nouvelle pour vous.

En effet, EA a annoncé qu'à partir du 18 octobre, le jeu de base sera gratuit pour tous sur PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pour les propriétaires de PC et de Mac, le jeu sera disponible gratuitement via les applications EA, Origin ou Steam. Cependant, il faudra toujours sortir votre porte-monnaie si vous souhaitez vous procurer les DLC.

Les DLC des Sims 4 seront toujours payants

Un modèle free-to-play a toutes les chances de bien fonctionner pour Les Sims. Si le jeu de base est le cœur de l'expérience, il n'a jamais été qu'une petite partie de l'écosystème. Le nombre de packs et d'offres groupées de contenu additionnel premium disponibles est tout simplement stupéfiant, et EA a bien l'intention de continuer à en développer, à en sortir et à en vendre de nouveaux.

EA a également prévu quelques bonus pour les joueurs, notamment les membres EA Play et EA Play Pro. Ils obtiendront des bundles spéciaux dans le cadre d'une offre supplémentaire et du jeu de base. Les membres d'EA Play auront accès à l'extension Get To Work, et les membres d'EA Play Pro recevront également le Toddler Stuff Pack.

Pour ceux qui ont déjà acheté le jeu avant qu’il ne devienne free-to-play, vous recevrez un kit spécial Desert Luxe, qui comprend des articles d'extérieur sur le thème du Sud-Ouest. Cette offre est valable jusqu'au 17 octobre, alors si pour une raison ou une autre vous vous sentez poussé à acheter le jeu de base, c'est le moment de le faire.

Compte tenu de l’ambition d’EA et de Maxis de continuer à supporter le jeu pendant encore de longues années, on imagine qu’un nouveau titre Sims 5 n’arrivera pas avant un bon moment. Cette annonce arrive d’ailleurs juste après qu’EA a dévoilé un nouveau système pour faire la peau aux tricheurs sur PC.