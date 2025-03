Nvidia : les RTX 5060 et 5060 Ti attendues dans dix jours, mais sans stock avant avril

Nvidia prépare le lancement de ses cartes graphiques GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti, qui devraient être annoncées dans environ dix jours, selon le fuiteur @Zed__Wang. Cette annonce pourrait coïncider avec la conférence GPU Technology Conference (GTC) de Nvidia, qui se tiendra du 17 au 21 mars à San José.

Les RTX 5060 et 5060 Ti sont attendus d’ici une dizaine de jours pour répondre aux besoins des joueurs en milieu de gamme. Cependant, il ne faudrait pas compter sur une disponibilité prévue avant le mois d’avril. La RTX 5060 Ti devrait être proposée en deux versions : 8 Go et 16 Go de mémoire GDDR7, tandis que la RTX 5060 standard pourrait être limitée à 8 Go, ce qui pourrait impacter ses performances malgré l'utilisation de la plus rapide mémoire GDDR7.

La disponibilité des cartes en avril soulève des questions sur la stratégie de lancement de Nvidia, qui a déjà connu des problèmes de stock avec ses précédentes sorties de la série RTX 50. Les prix et les spécifications officielles restent encore incertains, bien que la RTX 5060 Ti soit attendue pour rivaliser avec des modèles de l'équipe rouge comme la Radeon RX 7900 GRE et RX 7800 XT.

Spécifications et disponibilité attendues

Les RTX 5060 et 5060 Ti devraient utiliser l'architecture Blackwell, la dernière en date, avec la RTX 5060 Ti potentiellement équipée du die GB206, offrant environ 4 608 cœurs CUDA et une interface mémoire 128 bits avec GDDR7. La RTX 5060 pourrait utiliser un die GB207 plus léger, avec environ 2 560 cœurs CUDA, ce qui pourrait limiter ses performances par rapport à la version Ti.

Les prix des RTX 5060 et 5060 Ti ne sont pas encore confirmés, mais ils devraient se situer dans une fourchette compétitive pour le marché du milieu de gamme. La RTX 5060 Ti pourrait viser le segment entre 400 et 500 dollars, tandis que la RTX 5060 pourrait être positionnée plus bas, autour de 300 dollars.

La disponibilité limitée des cartes graphiques Nvidia dans le passé laisse craindre que les RTX 5060 et 5060 Ti ne soient pas facilement accessibles à leur sortie. Les acheteurs devront probablement attendre avril pour avoir une chance de se procurer ces modèles, et même alors, il est incertain que le stock soit suffisant pour répondre à la demande.