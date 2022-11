Les résultats de recherche Google piratés, le marché des cryptomonnaies en chute libre, le récap

Des pirates ont trouvé le moyen de faire apparaître leurs sites de téléchargement illégaux dans les résultats de recherche Google, le marché des cryptomonnaies est au plus mal, toutes les consoles de salon ne consomment pas la même quantité d’énergie, c’est le récap.

Plusieurs hackers ont piraté Google pour faire apparaître leurs sites de téléchargements illégaux de recherche en utilisant « l’empoisonnement SEO ». Le marché des cryptomonnaies est passé sous la barre des 800 milliards de dollars pour la première fois depuis décembre 2020. Enfin, les PS5, Xbox Series X et la Nintendo Switch ne vous coûteront pas le même montant pour fonctionner. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 22 novembre 2022.

Les résultats de recherche de Google détournés par des pirates

Google tente tant bien que mal de faire disparaître les sites de téléchargement illégal de ses résultats de recherche, mais certains pirates ont trouvé la parade. En utilisant une technique nommée « l’empoisonnement SEO », des hackers sont parvenus à contourner les restrictions de Google pour faire apparaître leurs sites dans les résultats et pouvoir ainsi diffuser en masse leurs malwares.

Lire – Des pirates hackent Google pour faire apparaître leurs sites de téléchargement illégaux dans les résultats

Le marché des cryptomonnaies est en chute libre, le bitcoin aussi

En passant sous les 800 milliards de dollars, la capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies a atteint son plus bas niveau depuis le 30 décembre 2022. La plupart des cryptoactifs les plus célèbres ont vu leur valeur chuter ces derniers mois. C’est notamment le cas du Bitcoin. La cryptomonnaie la plus populaire s’échangeait récemment à moins de 16 000 dollars, bien loin de son record de près de 69 000 dollars atteint en novembre 2021.

Lire – Le marché des cryptomonnaies s’effondre, le Bitcoin tombe à son niveau le plus bas depuis 2 ans

PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch : qui consomme le moins ?

Au moment de choisir une console de salon, il serait peut-être également judicieux de regarder la consommation énergétique de chacune. Alors qu’on pourrait penser que celle-ci est similaire, puisque les appareils font essentiellement la même chose, la PS5, les Xbox Series X et S ainsi que la Nintendo Switch n’impacteront pas votre facture d’électricité de la même manière.

Lire – PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch : quelle est la console qui consomme le moins ?