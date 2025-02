Les Realme 14 Pro qui changent de couleur quand il fait froid arrivent chez nous en mars 2025

Realme va très bientôt présenter ses modèles 14 Pro et Pro+. L'une de leurs particularités est de changer de couleur selon la température. Les smartphones ne sont cependant pas en reste d'un point de vue purement technique. Faisons le point.

Realme n'est pas aussi connu que Samsung ou Xiaomi, mais la marque a le bon goût de proposer des smartphones performants à petit prix. Les prochains à débarquer chez nous sont les Realme 14 Pro et Realme 14 Pro+. Il se démarque d'emblée par leur design, et plus précisément par les pigments utilisés pour colorer leur face arrière.

Ils sont en effet “thermochromiques“, ce qui veut dire qu'ils réagissent à la température ambiante. Seul le coloris blanc nacré est concerné. Dès que la température passe en dessous des 16 degrés Celisus, la face arrière prend une teinte bleu vif, avant de repasser au blanc quand l'air se réchauffe. Une première mondiale, mais dont la durée de vie est limitée : environ 12 mois en utilisation normale. Bien sûr, les mobiles ne proposent pas que ça.

Quelle est la fiche technique des Realme 14 Pro et Pro+ ?

Les Realme 14 Pro et Pro+ sont déjà sortis en Chine et en Inde. Nous savons donc à quoi nous attendre en terme de caractéristiques. Voici d'abord celles du Realme 14 Pro :

Dimensions : 162,8 x 74,9 x 7,6 mm (7,8 mm pour la version “Suede Grey”)

: 162,8 x 74,9 x 7,6 mm (7,8 mm pour la version “Suede Grey”) Poids : 179 g (182 g pour la version “Suede Grey”)

: 179 g (182 g pour la version “Suede Grey”) Écran : OLED de 6,77 pouces, définition de 2 392 x 1080 pixels, résolution de 338 ppp, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 4 500 nits

: OLED de 6,77 pouces, définition de 2 392 x 1080 pixels, résolution de 338 ppp, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 4 500 nits Processeur : Mediatek Dimensity 7300 Energy 8 cœurs (4 Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et 4 Cortex-A55 cadencés à 2 GHz )

: Mediatek Dimensity 7300 Energy 8 cœurs (4 Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et 4 Cortex-A55 cadencés à 2 GHz ) Puce graphique : Mali-G615 MC2

: Mali-G615 MC2 Mémoire RAM : 8 ou 12 Go

: 8 ou 12 Go Stockage : 128 ou 256 Go

: 128 ou 256 Go Capteurs photos arrière : Principal : 50 MP, ouverture f/1.8, équivalent 26 mm Lentille de profondeur : 2 MP, ouverture f/2.4

: Capteur selfie : 16 MP, ouverture f/2.4, équivalent 24 mm

: 16 MP, ouverture f/2.4, équivalent 24 mm Batterie : 6000 mAh, vitesse de recharge filaire maximale 45 W

: 6000 mAh, vitesse de recharge filaire maximale 45 W Système d'exploitation : Android 15 avec surcouche Realme UI 6.0

Passons maintenant au Realme 14 Pro+, qui se démarque de son petit frère essentiellement sur la partie photo, mais pas que :

Dimensions : 1636,5 x 77,3 x 8 mm (8,3 mm pour la version “Suede Grey”)

: 1636,5 x 77,3 x 8 mm (8,3 mm pour la version “Suede Grey”) Poids : 194 g (196 g pour la version “Suede Grey”)

: 194 g (196 g pour la version “Suede Grey”) Écran : OLED de 6,83 pouces, définition de 2 800 x 1272 pixels, résolution de 450 ppp, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1 500 nits

: OLED de 6,83 pouces, définition de 2 800 x 1272 pixels, résolution de 450 ppp, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1 500 nits Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 8 cœurs (1 Cortex-A720 cadencé à 2,5 GHz, 3 Cortex-A720 cadencé à 2,4 GHz et 4 Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz )

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 8 cœurs (1 Cortex-A720 cadencé à 2,5 GHz, 3 Cortex-A720 cadencé à 2,4 GHz et 4 Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz ) Puce graphique : Adreno 710

: Adreno 710 Mémoire RAM : 8 ou 12 Go

: 8 ou 12 Go Stockage : 128, 256 ou 512 Go

: 128, 256 ou 512 Go Capteurs photos : Principal : 50 MP, ouverture f/1.8, équivalent 24 mm Ultra grand angle : 8 MP, ouverture f/2.2, équivalent 16 mm Téléobjectif : 50 MP, ouverture f/2.7, équivalent 73 mm

: Capteur selfie : 32 MP, ouverture f/2.0, équivalent 21 mm

: 32 MP, ouverture f/2.0, équivalent 21 mm Batterie : 6000 mAh, vitesse de recharge filaire maximale 80 W

: 6000 mAh, vitesse de recharge filaire maximale 80 W Système d'exploitation : Android 15 avec surcouche Realme UI 6.0

Quel prix et quelle disponibilité pour les Realme 14 Pro et Pro+ ?

En ce qui concerne la date de sortie exacte des Realme 14 et 14 Pro+ en France, elle sera dévoilée officiellement lors de leur présentation au MWC de Barcelone. Le salon se tient entre le 3 et le 6 mars 2025. Il est donc très probable que les smartphones arrivent plus tard dans le même mois.

Même chose pour leur prix, il va falloir attendre. En se basant sur les modèles précédents et les prix indiens/chinois, on peut tabler sur environ 250 € pour le 14 Pro et 400 € pour le Pro+. Des tarifs agressifs qui les mettent en concurrence directe avec les Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+ de chez Xiaomi.

Sur le papier, ces derniers sont au-dessus niveau photo, les 2 modèles étant équipés d'un capteur principal de 200 MP avec ouverture f/1.65. La capacité de la batterie est un peu en deçà en revanche, 5 110 mAh.

Au final, si vous mettez côte à côte les fiches techniques des Realme 14 Pro et des Redmi Note 14 Pro, les différences marquantes sont rares. En admettant que leur prix soient sensiblement les mêmes, ce sera à vous de voir ce que vous privilégiez en cas d'hésitation entre les deux.