Les Ray-Ban connectées de Meta arrivent en édition translucide ultra limitée

Meta revient sur le marché des lunettes connectées en s'associant à la marque de mode française Coperni. Cette collaboration inédite donne naissance à une édition limitée des Ray-Ban Meta, alliant le savoir-faire technologique de Meta au design avant-gardiste de Coperni.

Cette nouvelle version reprend la forme emblématique des Wayfarer de Ray-Ban, mais se distingue par sa monture translucide noire ornée du logo Coperni et ses verres miroir gris. Ce modèle exclusif s'inscrit dans la continuité des éditions transparentes limitées lancées précédemment par Meta, tout en y ajoutant une touche de luxe et d'exclusivité.

Une exclusivité très recherchée

Seulement 3 600 paires de ces lunettes seront produites, au prix de 549 dollars, soit près du double du modèle Ray-Ban Meta standard. Cette rareté et ce positionnement premium devraient séduire les amateurs de mode et de technologie désireux de se démarquer.

Malgré leur design unique, ces lunettes conservent toutes les fonctionnalités avancées des Ray-Ban Meta classiques. Elles intègrent un appareil photo de 12 mégapixels, 32 Go de stockage, l'assistant Meta AI capable de traduire, prendre des notes ou identifier des objets, ainsi que des fonctions de communication et de streaming musical.

La collaboration avec Coperni, marque connue pour son approche novatrice mêlant mode et technologie, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Meta. La maison française, qui a récemment présenté un sac composé à 99 % d'air, a d'ailleurs mis en scène ces lunettes lors de son dernier défilé, associé à une LAN party de 24 heures.

Cette édition limitée Ray-Ban Meta x Coperni est disponible sur les sites de Meta, Ray-Ban et Coperni. Avec une telle collaboration, ces lunettes connectées sont véritablement positionnées comme de véritables accessoires de mode haut de gamme, et non seulement comme un simple gadget pour les passionnés de technologie. Il reste maintenant à voir si leur prix plus élevé que des lunettes traditionnelles du même type arrivera à séduire les quelques clients qui pourraient être intéressés.