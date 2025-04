Les prochaines voitures électriques de BMW feront du bruit, mais vous allez l’apprécier

BMW dévoile comment il compte proposer une expérience sonore aux petits oignons sur sa future gamme de voitures électriques. À la manœuvre, un nouveau système audio créé pour l'occasion.

L'une des grandes différences entre une voiture électrique et une voiture thermique, outre le carburant nécessaire, c'est l'absence de bruit. La watture roule presque dans un silence absolu, ce qui, la première fois que l'on monte à bord, peut surprendre l'automobiliste habitué aux rugissements des moteurs. Lors du développement de leurs modèles électriques, certains constructeurs ont fait le choix de reproduire artificiellement le bruit de leur équivalent thermique.

C'est le cas de Ferrari par exemple, qui compte bien faire entendre ce que son modèle électrique a sous le capot. Pour ses futurs modèles de la famille Neue Klasse, BMW veut aller beaucoup plus loin avec un environnement sonore complet promettant de “créer une interaction émotionnelle entre le conducteur et son véhicule“. Le système HypersonX veut que l'ensemble des sons émis par la voiture, de l'allumage de l'écran à l'accélération, soit une expérience unique, rien que ça.

BMW soigne les sons qu'émettront ses futures voitures électriques avec un nouveau système audio

L'environnement HypersonX “comprend 43 signaux sonores et des sons de conduite spécifiques pour les modes Personnel et Sport. Le spectre multidimensionnel adapte précisément les sons à la situation de conduite […]”. Il possède au final moins de sons de base que son prédécesseur, mais joue sur l'élargissement du spectre acoustique pour ajouter de la “couleur, de la profondeur et de la précision à l'ensemble“.

Ainsi, “lors de l'accélération, par exemple, le véhicule donne l'impression de se déplacer entre différentes couches sonores tridimensionnelles, transportant ainsi de manière authentique dans l'habitacle la sensation de vitesse et la dynamique de conduite typique de BMW“. Toutes ces notions abstraites seront bien sûr appréciées différemment selon qui est au volant. Mais vu comment la marque mise visiblement beaucoup sur cet aspect que d'aucuns trouveraient accessoire, on est quand même curieux d'entendre le résultat.