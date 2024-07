Les Pixel 9 utiliseront des écrans plus lumineux que jamais, les même que les iPhone 16

Google se prépare à lancer sa prochaine série Pixel 9. Si l'on en croit les dernières fuites, le géant de la tech s'apprête à éclipser la concurrence, littéralement, avec des écrans encore plus lumineux et précis que la génération précédente.

Il y a quelques jours, Google nous a déjà donné des aperçus du Pixel 9 Pro et de l'intrigant Pixel 9 Pro Fold, aiguisant notre appétit pour leur grande révélation le 13 août. Mais il ne s'agit pas seulement de designs élégants et de pliables fantaisistes. La véritable star du spectacle pourrait bien se cacher à la vue de tous : les écrans.

Selon un rapport d'Android Authority, l'ensemble de la famille Pixel 9 va bénéficier d'une mise à jour majeure de l'écran. Il ne s'agit pas d'une amélioration incrémentielle ordinaire. Nous parlons d'un saut de géant qui pourrait positionner les offres de Google parmi les meilleures sur le marché des smartphones de 2024.

Quels écrans pour les Pixel 9 ?

Le modèle de base Pixel 9 devrait, selon les rumeurs, arborer un écran de 6,24 pouces capable d'atteindre une luminosité HDR de 1 800 nits. Pour mettre cela en perspective, son prédécesseur, le Pixel 8, plafonnait à 1 400 nits. C'est un saut notable qui promet de faire ressortir tout, de vos émissions Netflix préférées à ces jeux mobiles, avec une bien meilleure clarté.

De leur côté, les Pixel 9 Pro et Pro XL iraient encore plus loin avec des écrans de 6,34 pouces et 6,73 pouces affichant une luminosité HDR de 2 050 nits qui vous mettra la puce à l'oreille. Si l’on compare cela aux 1 600 nits du Pixel 8 Pro, il s’agit effectivement d’un grand bond en avant.

Pour obtenir de telles valeurs, Google se serait muni des panneaux OLED M14 de Samsung, à la pointe de la technologie. Oui, la même technologie qui, selon les fuites, devrait équiper le prochain iPhone 16 Pro d'Apple. Lorsque deux géants de la technologie se disputent les mêmes composants de premier plan, on sait que l'on peut s’attendre à quelque chose de spécial. Si Apple a traditionnellement toujours inauguré les nouvelles générations d’écran de Samsung, ce serait cette fois-ci à Google d’y avoir droit en premier.

Avec une telle dalle, la série Pixel 9 devrait offrir un package complet : des couleurs vibrantes, des noirs profonds et des définitions d'une meilleure netteté à la taille de l'écran de chaque modèle. Le Pixel 9 se contenterait d’une définition de 1,080 x 2,424 pixels, mais celle-ci monterait à 1,280 x 2,856 sur le Pixel 9 Pro, et à 1,344 x 2,992 sur le Pixel 9 Pro XL.

Le Pixel 9 Pro Fold aura lui aussi droit à un meilleur écran

N'oublions pas le joker de Google : le Pixel 9 Pro Fold. Contrairement à son prédécesseur, qui s'est écarté de la tendance avec un facteur de forme court et large, le nouveau pliable est censé arborer un rapport d'aspect presque carré lorsqu'il est déplié. Avec une définition de 2 152 x 2 076 pixels sur l’écran principal, Google semble vouloir créer une toile plus polyvalente pour la productivité comme pour le divertissement.

L'écran intérieur du Pixel 9 Pro Fold mesurerait un généreux 8 pouces, contre 7,6 pouces pour le Pixel Fold original. Cet écran plus grand devrait briller grâce à une luminosité HDR en plein écran de 1 600 nits, bien plus que les 1000 nits précédentes. L’écran externe aurait droit au même traitement : 6,24 pouces contre 5,8 pouces pour la première génération, et une luminosité portée à 1800 nits (contre 1200 nits avant).

Concrètement, nous aurons affaire à des téléphones qui pourraient offrir une meilleure visibilité extérieure, une consommation de contenu HDR plus immersive et, potentiellement, une meilleure efficacité de la batterie grâce à une technologie d'affichage plus avancée.

Rappelons que, si ces spécifications sont impressionnantes, elles n'atteignent pas les sommets de la série Galaxy S24 de Samsung (2 600 nits) ou de l'iPhone 15 Pro d'Apple (2 500 nits). Il reste maintenant à voir si l'expertise de Google en matière d'optimisation logicielle et d'IA pourrait signifier que ces écrans seront encore plus performants dans des scénarios réels que n’ont pas besoin de tels pics de luminosité.