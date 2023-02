Les pirates nord-coréens ont volé 1,54 milliard d’euros en cryptomonnaies en 2022

Les pirates nord-coréens ont été particulièrement prolifiques en 2022. Selon un rapport de Chainalysis, ces derniers ont amassé le butin monstre de 1,54 milliard d’euros, et ce seulement en cryptomonnaies. C’est près de la moitié de la somme totale au niveau mondial. Pour rappel, ils sont probablement responsables d’un plus gros hack de blockchain de l’Histoire.

Dans le milieu du hacking, on a souvent tendance à considérer la scène russe comme l’une des plus redoutables au monde. Pourtant, ces dernières années, le pays de l’Est s’est trouvé un nouveau concurrent de taille : la Corée du Nord. Si celle-ci a été relativement discrète jusqu’à maintenant, elle s’est complètement révélée en 2021, avant de littéralement exploser en 2022.

En effet, l’année dernière a été une année record pour le piratage en Corée du Nord. D’après un récent rapport de Chainalysis, le pays s’est assis sur un butin monstre de 1,54 milliard d’euros en cryptomonnaies. C’est largement plus qu’en 2021, où les hackers avaient touché 389 millions d’euros, et presque le triple de leur année record, avec leur butin de 474 millions d’euros en 2018.

La Corée du Nord a volé plus d’un milliard d’euros en cryptomonnaies

Ce chiffre est d’autant plus impressionnant lorsqu’il est mis en perspective avec l’ensemble des piratages recensés au cours de l’année. En effet, 2022 a été très prolifique pour les hackers du monde entier qui, leurs efforts combinés, ont amassé la somme de 3,45 milliards d’euros en cryptomonnaies. Chainalysis affirme qu’il s’agit « de la plus grosse année pour le piratage de crypto ». À elle seule, la Corée du Nord représente donc 44 % de ce butin.

« Pour le contexte, les exportations totales de la Corée du Nord en 2020 s’élevaient à 142 millions de dollars de marchandises, il n’est donc pas exagéré de dire que le piratage de cryptomonnaies représente une part non négligeable de l’économie de la nation », souligne Chainalysis. On rappelle que le FBI soupçonne le pays d’être responsable d’un plus des gros vols de cryptomonnaie de l’Histoire. Il s’agit du piratage de la blockchain Ronin, qui a rapporté 625 millions de dollars à ses auteurs.