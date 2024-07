Ces processeurs Intel ont de sérieux problèmes de stabilité, la société ne peut plus le cacher

Des développeurs de jeux vidéo signalent des taux de défaillance alarmants pour les processeurs Intel 13e et 14e génération. Un spécialiste de la gestion de serveurs de jeux, Alderon Games, a observé une instabilité si importante qu’elle l’a poussé à remplacer ses serveurs par des AMD.

Alors que l'attention est tournée vers les performances prometteuses des futurs processeurs Intel Core Ultra 200 Arrow Lake , des inquiétudes émergent concernant les modèles actuels. En effet, des utilisateurs et des développeurs de jeux vidéo signalent des problèmes sérieux avec les processeurs Intel de 13e et 14e génération “Raptor Lake”. Alderon Games, le développeur du jeu Path of Titans, a récemment partagé des données préoccupantes sur ces défaillances.

Alderon Games a décidé de remplacer ses serveurs équipés de processeurs Intel de 13e et 14e génération par des AMD en raison de problèmes d’instabilité persistants. Matthew Cassells, fondateur d’Alderon, a expliqué dans un article de blog que leurs outils de rapport de crash ont enregistré des “milliers de plantages” sur les processeurs des joueurs. Ces derniers causeraient non seulement des plantages, mais aussi des corruptions de SSD et de mémoire. Selon lui, tous les processeurs affectés “se détériorent avec le temps et finissent par échouer.”

Les processeurs Intel de 13e et 14e génération sont si instables que ces développeurs partent chez AMD

Contrairement à Alderon Games, RAD Game Tools, qui développe des outils pour Unreal Engine, affirme que seuls “une petite fraction” des processeurs sont touchés. Cependant, les problèmes ne se limitent pas à lui. Un développeur de Warframe a également noté sur les forums du jeu que presque tous les crashs enregistrés provenaient de défaillances de pilotes sur les processeurs Intel de 13e et 14e génération. Bien qu'une mise à jour récente ait résolu certains de ces problèmes, l’entreprise a reconnu que cela ne corrigeait pas la cause principale de l'instabilité.

Le souci est que ces problèmes semblent s'aggraver avec le temps. Ils affectent à la fois les utilisateurs à domicile et les serveurs de jeux. Intel avait initialement attribué ces crashs à des paramètres d'overclocking incorrects sur certaines cartes mères, mais cela n'explique pas ceux qui sont observés sur le matériel serveur, qui est configuré de manière plus stable.

Face à cette situation, Alderon Games recommande vivement à tous ceux qui hébergent des serveurs pour Path of Titans de passer à des processeurs AMD. Si Intel ne trouve pas rapidement une solution durable, ces problèmes pourraient sérieusement affecter la réputation de la marque et la confiance des utilisateurs dans l’ensemble.