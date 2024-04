Les patrons ont peur que l’IA les remplace, mais ils l’utilisent quand même

Une étude montre que les dirigeants se sentent aussi concernés par la montée de l'intelligence artificielle. Une bonne partie ont peur que l'IA les remplace, mais ça ne les empêche pas de s'en servir régulièrement.

Depuis les bonds technologiques accomplis par l'intelligence artificielle ces dernières années, on ne compte plus les rapports alarmistes disant que l'IA va remplacer les humains au travail. Une crainte que l'on pouvait reléguer au rang de science-fiction fut un temps, mais qui malheureusement devient de plus en plus réaliste. Les exemples concrets ne manquent pas, comme cette entreprise française qui se sépare de 217 salariés au profit d'un système automatisé. Chez nos voisins britanniques, on parle même d'une apocalypse qui menacerait 8 millions d'emplois.

On sait aussi que tous les métiers ou presque sont susceptibles de laisser la place à l'IA, mais on parle étonnamment peu des postes de dirigeants. Est-ce que leur position les protègerait de ces préoccupations ? Pas du tout selon une étude menée par AND Digital auprès de 600 patrons du Royaume-Uni. Comme leurs employés, ils sont beaucoup à se méfier de l'essor de l'intelligence artificielle, même s'ils n'hésitent pas à profiter des avantages qu'elle procure.

La peur d'être remplacés par l'IA n'empêche pas les dirigeants d'entreprises de s'en servir

Au total, 43 % des PDG interrogés pensent que l'IA menace leur poste. Presque autant estiment d'ailleurs que leurs employés ne sont pas prêts à l'adopter (44 %). Un peu plus d'un tiers des dirigeants ont une position radicale puisqu'ils sont 34 % à vouloir bannir son usage au sein de leur société. Mais selon le vieil adage du “faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais”, 45 % d'entre eux utilisent l'IA pour accomplir des tâches à leur place.

Les sondés ne l'assument pas forcément : le rapport indique qu'ils “font souvent passer le travail [de l'IA] pour le leur“. Il semble donc qu'ils adoptent cette technologie en partie en cachette, ce qui est d'autant plus paradoxal quand on voit que certains dirigeants n'hésitent pas à se vanter d'avoir remplacé leurs employés par une IA. Quant à savoir s'il faudra bientôt adresser sa demande d'augmentation à ChatGPT, il est trop tôt pour le dire.