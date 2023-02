Nintendo 3DS et Wii U : il vous reste un an pour transférer l’argent de vos comptes

Alors que la fermeture des stores de la 3DS et de la Wii U est toujours fixée pour le 27 mars 2023, Nintendo vient d'apporter une précision de taille concernant la fusion des soldes restants des joueurs. Explications.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a confirmé en juillet 2022 la fermeture prochaine des stores de la Wii U et de la 3DS. Les deux boutiques en ligne fermeront leurs portes dès le 27 mars 2023. A cette date, les joueurs ne pourront plus d'effectuer d'achats dans le Nintendo eShop sur les deux consoles, ou encore télécharger du contenu gratuit comme des démos jouables.

Par ailleurs et depuis ce 29 août 2022, les joueurs ne peuvent plus approvisionner leur compte en utilisant une Nintendo eShop Card dans le Nintendo eShop des deux machines. Sur son site officiel, BigN recommande aux utilisateurs d'utiliser leur solde sur l'eShop de la Wii U ou de la 3DS avant le 27 mars 2023, date de la fermeture des boutiques.

(2/2) Vous pouvez, jusqu'au mois de mars 2024, fusionner le solde non utilisé avec votre compte Nintendo afin de pouvoir ensuite l'utiliser sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Plus d'infos : https://t.co/cVfsOAvSGd — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2023

Encore un an pour transférer vos crédits sur l'eShop de la Switch

Or, Nintendo vient tout juste de mettre à jour son article de blog consacré au sujet ce vendredi 17 février 2023. On peut y lire notamment que si l'utilisateur décide de “fusionner les soldes d'un identifiant Nintendo Network (utilisé dans le Nintendo eShop de la Wi U et de la 3DS) et d'un compte Nintendo (utilisé dans le Nintendo eShop de la Switch)”, il sera possible d'utiliser ces fonds pour acheter du contenu sur la boutique de la console hybride.

Bonne nouvelle donc si vous avez un porte-monnaie bien garni sur le compte Nintendo Network de votre Wii U ou de votre 3DS. Cet argent ne sera pas perdu puisque vous pourrez le transférer pour l'utiliser sur Switch. Néanmoins, il faudra procéder au transfert rapidement. Comme le précise la firme nippone, “le service permettant de fusionner les soldes ne sera plus disponible après mars 2024″. En d'autres termes, il vous reste donc un peu plus d'un an pour sauvegarder vos crédits restants.

Toujours dans son article, Nintendo ajoute qu'il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour logiciels et d'utiliser des fonctionnalités en jeu en ligne sur la Wii U et la 3DS après mars 2023. Toutefois, le constructeur ne précise pas durant combien de temps malheureusement.