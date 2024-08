Les mesures des montres et bracelets connectés ne sont pas aussi fiables que vous pensez selon cette étude

Une étude a calculé le degré de précision des mesures effectuées par les bracelets et montres connectées. Les résultats sont rassurants pour certaines, mais beaucoup moins pour d'autres.

L'un des intérêts majeurs de porter une montre connectée ou un bracelet du même genre, c'est de pouvoir accéder à tout un tas de mesures relatives à sa santé physique. Rythme cardiaque, nombre de calories brûlées lors de l'effort, étude du sommeil… Des indicateurs très utiles quand on cherche à construire une hygiène de vie saine, et qui dans certains cas peut même sauver des vies. Reste à savoir si l'on peut vraiment se fier aux chiffres affichés par notre smartwatch.

On sait que d'une manière générale, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. C'est d'ailleurs indiqué par les fabricants eux-mêmes : tout cela est donnée à titre indicatif et ne doit pas servir de référence absolue. D'accord, mais à quel point ? C'est ce qu'ont voulu savoir les auteurs d'une récente étude. Ils ont mesuré le degré de précision de nombreux modèles de montres et bracelets et les résultats sont clairs . Si certaines mesures sont particulièrement fiables, d'autres sont à considérer avec beaucoup plus de prudence.

Ne vous fiez pas trop à votre montre ou bracelet connecté pour prendre des mesures de santé

La mesure la plus fiable est heureusement l'une des plus importantes : le rythme cardiaque. La marge d'erreur n'est que de 3 % en moyenne (comparé à un instrument spécialisé) et ne change pas quand il s'agit de repérer des variations voire des signes d'arythmie. Mauvaise nouvelle pour les personnes qui font attention à leur poids en revanche, le nombre de calories brûlées a un taux d'imprécision de 15 à 21 %.

Enfin, c'est au niveau du suivi du sommeil que les choses se corsent. Si le calcul du temps de sommeil et de sa qualité sont imprécis à plus de 10 %, c'est surtout le délai d'endormissement qui pose problème. Pour rappel, il s'agit du temps que vous mettez pour vous endormir une fois les lumières éteintes. Sur cette mesure, les montres et bracelets connectés ont un taux d'imprécision de 180 %. Autant dire qu'il ne sert presque à rien. Une confirmation de plus qu'il faut prendre le suivi de santé avec des pincettes.

