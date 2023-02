Les Mac Mini M2 ont de gros soucis pour se connecter à Internet, le WiFi est inutilisable

Sur les forums d’entraide Apple, plusieurs utilisateurs de Mac Mini M2 ont fait part de leur frustration vis-à-vis de problèmes de débit. Alors que leur connexion est stable et affiche des performances habituelles, le dernier ordinateur a la pomme peine à afficher des pages et télécharger des fichiers. Il serait même « inutilisable » en Wi-Fi.

Si vous faites partie des premiers utilisateurs à s’être jeté sur les Mac Mini M2 dès leur sortie il y a quelques jours, votre expérience est peut-être déjà en demi-teinte. En effet, le nouveau processeur maison d’Apple a de quoi impressionner dans ses premiers benchmarks, ce qui facilite la réalisation de certaines tâches sur le petit ordinateur. Mais, pour de nombreux utilisateurs, l’expérience est gâchée par un souci de connexion très embêtant.

Depuis le lancement de Mac Mini M2, les appels à l’aide se succèdent sur les forums d’entraide d’Apple. Tous pointent du doigt le même problème : l’ordinateur souffre d’un débit Internet catastrophique. Bien sûr, les auteurs précisent avoir testé au préalable leur connexion, mais tous assurent que le souci ne vient pas de là et que les tests de débits délivrent tous des résultats habituels.

Le Mac Mini M2 est « inutilisable » en Wi-Fi

Le bug semble principalement toucher les ordinateurs connectés en Wi-Fi. Un utilisateur va même jusqu’à dire que l’ordinateur est tout bonnement « inutilisable » dans cette configuration. Des propos par ailleurs confirmés dans plusieurs commentaires. Rien ne semble résoudre la situation, que ce soit une transition en Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6, ou même une réinitialisation de l’ordinateur.

Sur le même sujet : Apple officialise des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max encore plus performants et increvables

Toutefois, les connexions Ethernet semblent également impactées chez certains utilisateurs, suggérant que le problème est ailleurs. Un utilisateur a d’ailleurs trouvé une solution temporaire. Ce dernier explique s’être rendu dans les paramètres réseau de son Mac, où il a sélectionné l’option « configurer manuellement » désactiver le mode AVB/EAV. Suite à son message, d’autres utilisateurs ont témoigné obtenir de meilleurs débits.

En revanche, aucune solution ne semble avoir été trouvée du côté du Wi-Fi à l’heure actuelle. Autrement dit, le problème se situe plus probablement du côté logiciel, ce que devrait régler une prochaine mise à jour.