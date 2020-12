Les joueurs PC auraient un QI plus élevé que les joueurs PS4, Xbox et Nintendo Switch !

L’étude est amusante à défaut d’être vraiment sérieuse. Le spécialiste des jeux d’argent en ligne Royal Panda explique avoir réalisé une étude « approfondie » pour connaître le quotient intellectuel moyen des joueurs en fonction de leur plateforme. Et selon cette étude l’intelligence est clairement du côté des joueurs sur PC ! De quoi expliquer pourquoi Cyberpunk 2077 sur console est si pixelisé ? Coïncidence ? On ne croit pas !

On le répete, cette étude n’a rien de très sérieux – elle a simplement eu le mérite de beaucoup nous amuser. Nous vous invitons donc à la prendre pour ce qu’elle est : un petit moment détente entre la lecture de deux actus, rien de plus – et on est d’avance désolé si vous pensez que nous avons pris votre temps pour rien (cliquez immédiatement sur un autre article, si vous êtes dans ce cas !). Le site Royal Panda est un site spécialisé dans les jeux d’argent. Nous soulignons au passage que les jeux que le site propose, interdits aux mineurs, provoquent la dépendance – il faut impérativement fixer vos règles et vos limites si vous jouez et en cas de problème de jeu excessif, contactez le 09 74 75 13 13 pour vous faire aider.

Royal Panda a ainsi commandé une étude qui vise à enfin trancher cette question qui nous taraude depuis des années : qui sont les joueurs les plus intelligents ? Les joueurs PlayStation, PC, Xbox ou Nintendo ? Le site explique : « si vous avez déjà joué à des jeux en ligne, vous avez vraisemblablement rencontré des joueurs qui manquent vraiment de matière grise, ce qui vous a coûté des objectifs, des points ou une victoire importante. Alors que de plus en plus de monde joue en solo ou multijoueur, nous avons travaillé avec des psychologues professionnels pour administrer un test de quotient intellectuel entièrement à distance (sic) à 1001 joueurs et utilisateurs de technologies ».

Les joueurs PC domineraient les tests de QI, tout le contraire des joueurs sur smartphone !?

Tout un programme ! Le résultat ? « Les joueurs PC étaient les plus intelligents dans l’ensemble, avec un score de 112,3 en moyenne », explique le site. Dans le reste du classement on trouve dans l’ordre les joueurs PlayStation 4, les joueurs Xbox, et les joueurs Nintendo Switch. Les gamers sur smartphone sont en moyenne sous la barre des 100 de QI (99,4).

Dans le détail, les joueurs PC semblent mieux s’exprimer que les autres et être dans l’ensemble meilleurs en maths. Peut-être parce qu’il en faut, de bonnes capacités de calcul, pour se figurer le prix d’une config décente à base de Nvidia RTX 3090 ! Les joueurs PS4 seraient meilleurs en logique et en raisonnement visuel. Les joueurs Xbox ont la médaille de bronze, avec le mix d’aptitudes le plus plat de la sélection. Quant aux joueurs Switch et smartphone, il semble que cela ne vaille même pas la peine d’en parler.

Là vous vous dites : la provoc’ a assez duré… mais non ! Le site poursuit et donne un classement du QI des joueurs en fonction des jeux. Le top 5 des joueurs les plus intelligents serait ainsi, dans l’ordre, ceux de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (120,3), Among Us (118,9), Minecraft (116,3), CoD Modern Warfare (111,2), Fifa (106,5) et… Fall Guys Ultimate Knockout (105,8). Pour terminer, on apprend sans trop de surprise que les joueuses sont en moyenne plus intelligentes que les joueurs (108,4 contre 102,3). Et l’étude se termine par un troll de compétition qui va faire à coup sûr jaser dans les commentaires.

Oui, les utilisateurs de smartphones Android sont nettement plus intelligents que les utilisateurs d’iPhone. MAIS les utilisateurs de macs dominent clairement les utilisateurs de PC Windows. Maintenant vous savez tout. Reste à savoir ce que vous allez en faire !

Source : Royal Panda