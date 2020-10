Ecrire au stylo plutôt qu’au clavier rend les enfants plus intelligents

Une étude menée par une université norvégienne affirme que les enfants apprennent mieux et plus vite en écrivant avec un stylo plutôt qu’avec un clavier. L’activité neurologique est en effet plus intense quand l’enfant utilise une écriture manuscrite. Une étude qui démontre l’importance de l’écriture à l’heure où les outils numériques sont de plus en plus importants chez les élèves et les étudiants.

Tous les adultes aujourd’hui écrivent davantage avec un clavier, physique ou virtuel, plutôt qu’avec un stylo et du papier. La digitalisation de l’information et des moyens de communication est devenue courante, que nous le voulions ou pas. Cela touche les adultes, bien sûr, mais également les enfants et les adolescents, les « digital natives » pour qui le smartphone et les écrans tactiles sont des outils naturels. Ils utilisent ceux de leurs parents ou en ont un relativement tôt désormais.

Cependant, les outils numériques favorisent-ils vraiment le développement cérébral ? En 2017, une équipe de chercheur d’une université norvégienne, conduite par le professeur Audrey Van der Meer, tente de répondre à cette question par une étude de l’activité neurologique. En 2020, une nouvelle édition de cette étude a été publiée. 12 enfants et 12 jeunes adultes en provenance de 19 pays européens ont été étudiés. C’est la première fois que des enfants participent.

Une activité neurologique plus intense quand on écrit

Leur activité neurologique a été étudiée pendant des séances de 45 minutes. Ils ont été équipés d’un « casque » où sont placées 250 électrodes qui ont relevé 500 fois par seconde l’activité électrique du cerveau de chaque personne. Durant ces séances de 45 minutes, chaque cobaye a effectué différentes tâches impliquant notamment l’écriture dactylographiée, avec un clavier d’ordinateur, et l’écriture manuscrite, avec un papier et un stylo.

Les chercheurs ont constaté que l’activité neurologique est différente entre les deux disciplines : l’écriture manuscrite implique une activité neurologique plus intense. Elle favorise davantage l’apprentissage et la mémorisation. L’une des raisons évoquées par les chercheurs tient au fait que l’écriture manuscrite implique plus de sens : toucher, vue et ouïe.

Cette étude, qui prône le maintien d’un apprentissage des enfants par le dessin et l’écriture, arrive au moment où le numérique entre de plus en plus dans les écoles et où le confinement dans certains pays a encouragé l’intégration des outils digitaux. En outre, l'informatique fait de plus en plus partie des programmes scolaires. Mais cela n'empêche pas les chercheurs de se poser des questions. En 2019, une autre étude affirmait que les écrans ont une influence négative sur le développement de l'enfant.

Source : MedicalXPresse