Les jeux gratuits du PlayStation Plus en août 2024 sont là et ils sont très bons !

Comme chaque mois, Sony dévoile les jeux qui rejoignent le catalogue des abonnés au PlayStation Plus. Après un mois de juillet plutôt bon, le constructeur remet le couvert avec 3 titres à faire, chacun dans leur genre.

Après un mois de juin en demi-teinte avec les jeux Streets of Rage 4, Bob L'Eponge : The Cosmic Snake et AWE Fight Forever, Sony s'est rattrapé en juillet dernier en offrant Borderlands 3, NHL 24 et Among Us aux abonnés PlayStation Plus. En mettant visiblement l'accent sur le multijoueur, le constructeur japonais a offert de longues heures de jeux pour accompagner les soirées d'été (ou les après-midi caniculaires que l'on passe collé au ventilateur).

Qu'en est-il du mois d'août 2024 ? Et bien on peut dire que la fournée mensuelle offre de belles choses, dans des styles suffisamment différents pour que chacun y trouve son compte. De l'aventure facile à prendre en main, de l'horreur et du metroidvania comme on les aime. Sony nous gâte encore, voyons cela en détail.

Voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue PlayStation Plus en août 2024

Vous en avez l'habitude depuis le temps, ils sont au nombre de 3 :

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Five Nights at Freedy's : Security Breach

Ender Lilies : Quietus of the Knights

L'avantage d'un jeu Lego, c'est qu'il accessible à tous et vous fera très sûrement sourire plusieurs fois. Comme son nom l'indique, Lego Star Wars : La Saga Skywalker propose de vous faire (re)vivre les événements des films Star Wars épisodes 1 à 9. L'humour est bien sûr au rendez-vous tout au long de l'aventure dans laquelle vous incarnerez tour à tour les personnages les plus emblématiques du space opera de Georges Lucas.

Five Nights at Freedy's : Security Breach est le dernier né de la célèbre saga de jeux d'horreur. Rappelons le principe : vous êtes enfermé dans une pizzeria et vous devez vous échappez en évitant les horribles mascottes qui veulent votre peau. On ne change pas une formule qui fonctionne : cet opus prend place dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, un grand complexe que vous devrez quitter sans vous faire attraper.

Terminons avec une surprise bienvenue, l'excellent metroidvania Ender Lilies : Quietus of the Knights. Reprenant les bases propres au genre (une grande carte dont l'exploration est conditionnée par l'obtention d'objet spéciaux et de la plateforme, entre autres), il affiche une esthétique léchée, mêlant habilement noir et blanc et couleurs. Parcourez le royaume de Lointerre, affrontez des boss impitoyables et percez les secrets que cachent ces environnements hostiles.