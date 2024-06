PlayStation Plus : les jeux offerts en juillet 2024 sont là, à vos manettes !

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts à tous les abonnés Playstation Plus en juillet 2024. Au programme, le dernier épisode d'une saga déjantée du FPS, du sport sur glace et des trahisons dans l'espace. En piste.

En juin 2024, il faut le reconnaître, les jeux offerts avec le PlayStation Plus n'étaient pas vraiment très excitant (Streets of Rage 4, Bob L'Eponge : The Cosmic Snake et AWE Fight Forever). Sony a-t-il fait mieux en juillet 2024 ? Le constructeur vient justement de dévoiler la liste des jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en ce début d'été.

La nouvelle fournée est plutôt séduisante, entre le dernier épisode de la saga de FPS la plus déjantée, du sport sur glace et des trahisons entre amis dans l'espace. Sans plus attendre, voici le nom des trois jeux offerts en juillet 2024 avec votre abonnement PS Plus.

Liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en juillet 2024

Borderlands 3 (PS4, PS5)

NHL 24 (PS4, PS5)

Among Us (PS4, PS5)

On commence tout d'abord avec Borderlands 3, le 3e épisode de la saga culte de Gearbox. Si vous connaissez déjà la formule des Borderlands, vous serez en terrain connu : des millions d'armes à looter, des blagues potaches, et quatre nouvelles classes de chasseurs de l'Arche ultra personnalisables. Petit plus, cette nouvelle aventure est intégralement jouable en coopération, en ligne et sur le même canapé en écran scindé.

On poursuit ensuite avec NHL 24, la meilleure simulation de hockey sur glace du marché. Avec cet opus, découvrez le nouveau moteur Fatigue qui reproduit avec fidélité l'intensité et l'épuisement des matchs, tout en récompensant le jeu offensif avec différents effets inédits sur vos joueurs. “Contrôlez vos actions comme jamais grâce au nouveau système de vision des passes, échafaudez vos stratégies à la volée et exécutez-les en contrôle total”, résume Sony.

On conclut ce tour d'horizon avec Among Us, le phénomène multijoueur qu'on ne présente plus. Pour les néophytes, le concept du jeu est extrêmement simple, mais d'une efficacité redoutable. Avec plusieurs autres joueurs, vous avez embarqué à bord d'un vaisseau spatial en direction d'une autre terre. Mais attention, un ou plusieurs membres d'équipage sont des imposteurs, déterminés à saboter le vaisseau. Votre travail sera de les trouver, si vous faites partie des gentils évidemment. Un party-game hilarant, surtout entre amis.

D'après Sony, ces trois titres seront disponibles en téléchargement à partir du 2 juillet pour tous les abonnés PlayStation Plus.