Les iPhone sont remplacés plus rapidement que d’autres appareils Apple, selon une étude

Votre smartphone est sûrement l’une de vos possessions les plus importantes à vos yeux, et c’est exactement ce que vient d’affirmer un sondage sur les produits Apple. L’iPhone est largement en tête du classement.

D’après un sondage de Consumer Intelligence Research Partners, les iPhone semblent être l’appareil Apple duquel les utilisateurs ont le plus de mal de se passer. En effet, après avoir interrogé les clients d’Apple, l’organisme a remarqué que les smartphones d’Apple occupent une place plus importante que d’autres appareils de l’entreprise, ce qui n’est finalement pas une grande surprise.

Selon les résultats de l’enquête, en cas de perte ou de vol, plus de 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles remplaceraient un iPhone immédiatement ou dans les jours qui suivent, alors que d’autres appareils Apple mettront plus longtemps à être remplacés.

L’iPhone est l’appareil le plus important des fans d’Apple

En cas de besoin, que ce soit après un vol ou encore une chute violente, les propriétaires de produits Apple vont plus rapidement remplacer ou réparer leur iPhone que leurs autres appareils. Que ce soit pour les Mac ou les iPad environ 60 % des propriétaires ont déclaré qu'ils les répareraient ou les remplaceraient le jour même ou dans les jours qui suivent, soit près de 20 % de moins que les iPhone.

La perte d’un iPhone est donc visiblement un problème plus grave que d’autres appareils, puisque seuls 6 % des personnes interrogées déclarent qu’ils patienteront près d’un mois, voire ne le remplaceront jamais. Pour les iPad, ce sont près de 20 % des participants qui déclarent qu’ils ne seront pas pressés de remplacer ou réparer leur tablette, et 14 % pour les Mac.

Évidemment, ces chiffres ne sont pas vraiment une surprise, puisque les téléphones sont souvent des objets essentiels pour beaucoup de personnes, et il est bien plus compliqué de se passer d’un smartphone que d’une tablette. D’ailleurs, les jeunes sont de plus en plus fidèles à l’iPhone, quitte à se désintéresser des autres produits de la marque, comme le dévoile une autre enquête signée Piper Sandler.