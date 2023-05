Les iPhone sont de mauvais smartphones sauvés par iOS… selon leur rival Honor

Honor, le fabricant chinois de smartphones, vient de faire des déclarations audacieuses à l'encontre du géant de la technologie Apple, et notamment de ses iPhone, qu’il considère comme étant des smartphones « inférieurs » aux siens.

Lors d'un événement organisé au centre de R&D de Honor à Shenzhen, le PDG Zhao Ming a annoncé les plans ambitieux de l'entreprise pour s'attaquer à l'iOS d'Apple et à HarmonyOS de Huawei. Pour lui, si les iPhone sont un succès planétaire, c’est uniquement grâce à leur logiciel, c’est exactement sur ce point qu’Honor compte s’améliorer.

Selon Ming, les smartphones d'Apple ont un matériel de qualité inférieure, un design dépassé, une mauvaise réception cellulaire et une faible autonomie par rapport à de nombreux smartphones Android. Le PDG de Honor fait évidemment référence au récent Magic 5 Pro, qui nous avait impressionné lors de notre test. D'ailleurs, le smartphone s'était classé en première position sur DXOMARK pour son écran et ses performances photo.

iOS serait la raison du succès de l’iPhone, selon Honor

Honor prévoit de rivaliser avec ses futures itérations de MagicOS, qu'elle vise à construire comme un écosystème riche qui comprend non seulement des smartphones, mais aussi des appareils domestiques intelligents et des objets connectés dédiés à la santé. Les dépenses en R&D de Honor en 2022 représentaient 10 % des dépenses totales de l'entreprise, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Ming est si optimiste quant à l'avenir de MagicOS.

D’après lui, iOS et l’écosystème Apple sont les raisons pour lesquels les iPhone sont si populaires, c’est pourquoi le fabricant chinois va s’efforcer de construire un écosystème complet capable de défier non seulement Apple, mais aussi HarmonyOS de Huawei, son partenaire précédent. Honor reconnait d’ailleurs qu’iOS est fluide, fiable et puissant, et qu’il est difficile de contester sa domination sur le marché actuel.

Honor prévoit également d'accroître sa présence mondiale en élargissant son offre de produits et en cherchant à s'implanter sur de nouveaux marchés. La décision de Honor de défier les grands noms de l'industrie des smartphones est audacieuse, mais en investissant assez dans ce secteur, Honor pourrait bien devenir un sérieux concurrent d’Apple et Huawei à l’avenir. Seul l'avenir nous dira si les plans ambitieux de Honor se concrétiseront, mais il est clair que l'entreprise ne se contente pas de rester sur la touche.