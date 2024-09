Les iPhone 17 vont enfin corriger cet énorme défaut des smartphones d’Apple

Quelques jours seulement après la présentation par Apple de la série iPhone 16, des rumeurs circulent déjà sur les modèles de l'année prochaine. Ross Young, expert de l'industrie de l'affichage, a livré des détails intrigants sur les écrans qui pourraient équiper les iPhones 2025.

Selon Ross Young, l’une des sources les plus précises de l’industrie, l'iPhone 17 standard et un nouveau modèle plus fin, potentiellement baptisé iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, devraient être dotés d'un écran 120 Hz. Il s'agirait d'une évolution significative pour les modèles d'iPhone non professionnels d'Apple, qui sont limités à des taux de rafraîchissement de 60 Hz depuis des années.

L'ajout d'écrans à 120 Hz permettrait d'intégrer la technologie ProMotion d'Apple à une plus large gamme d'iPhone. ProMotion permet des taux de rafraîchissement variables, augmentant jusqu'à 120 Hz pour un défilement et une lecture vidéo plus fluides, et diminuant jusqu'à des taux plus économes en énergie lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé n'est pas nécessaire. Cette technologie pourrait permettre à ces modèles de disposer du mode Always-On, une fonctionnalité actuellement exclusive aux iPhone Pro.

Les iPhone 17 auront tous un écran 120 Hz

Il convient de noter que Young a de solides antécédents en matière de prédictions relatives à l'affichage. Il a correctement prédit les écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces pour les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max avant leur annonce officielle, et de nombreuses informations ces dernières années. L’arrivée d’écrans 120 Hz sur tous les iPhone 17 permettrait donc aux iPhone de corriger leur plus gros défaut, qu’ils trainaient maintenant depuis de nombreuses années.

Cependant, une certaine confusion est apparue lorsque Young a répondu à des questions concernant la technologie Face ID sous l'écran. Alors que certains rapports ont suggéré à tort que cette fonctionnalité serait intégrée à l'iPhone 17 Pro standard, Young a précisé par la suite que l'identification des visages sous l'écran n'était pas prévue pour ce modèle.

La rumeur de l'iPhone 17 Air (ou Slim) est assez intrigante pour la gamme d'Apple. Bien que les détails soient rares, le nom suggère un design plus fin et plus léger, ce qui pourrait plaire aux utilisateurs qui trouvent les iPhone actuels trop encombrants, et qui ne sont pas séduits par l’offre « Plus » d’Apple.

Il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit de premières rumeurs et que les plans d'Apple pourraient changer avant le lancement de la série iPhone 17, prévu pour septembre 2025. Néanmoins, la perspective de voir davantage d'iPhone dotés d'écrans à taux de rafraîchissement élevé est une excellente nouvelle pour les fans d'Apple, puisque ceux-ci rattraperaient enfin leur retard sur la plupart des smartphones Android.