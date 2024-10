Les Google Pixel les moins chers auront droit à cette fonctionnalité améliorant les photos sur Instagram

Google vient de confirmer que la fonctionnalité Night Sight pour Instagram sera finalement disponible sur les smartphones Pixel série A. Cette annonce corrige une communication initiale qui excluait ces modèles plus abordables de la mise à jour d'octobre 2024.

Night Sight pour Instagram, une fonction particulièrement attendue, permet aux utilisateurs de Pixel de capturer des photos de haute qualité en basse lumière directement depuis l'application Instagram. Initialement, Google avait indiqué que cette fonctionnalité serait limitée aux Pixel 6 et modèles plus récents, excluant spécifiquement la gamme A.

Cependant, une mise à jour du tableau de compatibilité sur le forum d'assistance Pixel vient finalement d’annoncer le contraire, les Pixel A seront bien mis à jour. Seule la Pixel Tablet reste exclue de cette fonctionnalité, faisant d'elle l'unique appareil de l'écosystème Google à ne pas en bénéficier. Cette correction élargit considérablement l'accès à cette fonctionnalité prisée, particulièrement pour les utilisateurs optant pour les versions plus accessibles des smartphones Google.

Les Pixel A profiteront aussi de Night Sight sur Instagram

Le déploiement de cette mise à jour, comme l'ensemble des nouvelles fonctionnalités du “Pixel Drop” d'octobre, se fera progressivement au cours de la semaine à venir. Google précise que la disponibilité dépendra « du vendeur et de l'appareil », invitant les utilisateurs à la patience s'ils ne voient pas immédiatement les nouveautés après l'installation.

Cette mise à jour d'octobre apporte également d'autres fonctionnalités notables, comme la protection contre le vol et l'espace privé, bien que certaines restent exclusives aux modèles plus récents. La photographie sous-marine et l'Audio Magic Eraser, par exemple, demeurent aussi réservées aux dernières générations de Pixel en raison de limitations matérielles.

Cette décision de Google d'inclure les appareils de la série A dans le déploiement de Night Sight pour Instagram sera un soulagement pour ceux qui n’ont pas eu d’autre choix que d’opter pour les Pixel les moins chers. Google s’efforce vraisemblablement de maintenir une expérience utilisateur premium même sur ses modèles plus abordables, ce qui ne manquera pas de renforcer l'attrait de sa série de milieu de gamme. D’ailleurs, pour rappel, on sait déjà que le prochain Pixel 9a devrait arriver bien plus rapidement que prévu cette année.