Les Galaxy S22 se dévoilent, Microsoft évoque la hausse du prix de Xbox Game Pass, c’est le récap

Les Samsung Galaxy S22 se dévoilent enfin officiellement, tandis que Phil Spencer répond aux rumeurs concernant la hausse des prix pour le Xbox Game Pass. Pendant ce temps, Sony prépare l’arrivée de commandes vocales sur sa PS5.

Samsung a presque éclipsé le reste de l’actualité hier en présentant ses Galaxy S22. La conférence Unpacked a mis en lumière toutes les améliorations de nouveaux flagships de la marque, par ailleurs accompagnés des Galaxy Tab S8. Presque, car Xbox et Sony ont tous deux fait parler d’eux. Le premier, en répondant aux rumeurs concernant la hausse des prix du Game Pass. Le second, en lançant bientôt les commandes vocales sur la PS5.

Samsung dévoile officiellement les Galaxy S22

Hier, l’événement de la journée a été la présentation officielle des Galaxy S22. Après des mois de rumeurs, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Comme chaque année, les deux premiers modèles sont relativement similaires si ce n’est par leur taille, avec pour cette génération un Exynos 2200 et une entrée à 8 Go de RAM. Le modèle Ultra se distingue de nouveau par son styler S-Pen et son design rectangulaire.

En savoir plus : Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra officiels — Samsung améliore la formule gagnante des années précédentes

Le prix du Xbox Game Pass ne devrait pas augmenter bientôt

C’est la grande question, aux côtés de l’avenir de Call of Duty, qui est sur toutes les bouches depuis le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Le prix de Xbox Game Pass va-t-il augmenter ? Pas sûr, répond Phil Spencer. Dans une interview, le patron de Xbox rappelle le tarif est resté le même ces quatre dernières années qu’aucune hausse n’est prévue dans un futur proche. Pour autant, il ne semble pas écarter entièrement cette éventualité.

En savoir plus : Xbox Game Pass — Microsoft répond enfin aux rumeurs de hausse des prix

La PS5 sera bientôt contrôlable par commandes vocales

« Hey PlayStation » : voici comment il sera bientôt possible de lancer un jeu ou une application sur la PS5. Sony a en effet annoncé l’arrivée prochaine des commandes vocales sur sa console. Dans un premier temps, la fonctionnalité sera réservée aux anglophones, mais sa disponibilité en français ne saurait tarder. Cette dernière est encore en bêta et le constructeur n’a pas encore confirmé de date de lancement.

En savoir plus : Hey PlayStation — parler à sa PS5 sera bientôt possible grâce à cette commande vocale