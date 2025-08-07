Les Galaxy Buds 3 FE apparaissent par surprise sur un site officiel de Samsung, les voici en détail

Les Galaxy Buds 3 FE apparaissent sans prévenir alors que Samsung n’a encore rien annoncé. Une mise en ligne furtive a révélé leur design, leur prix et même leurs principales fonctions.

Depuis quelques années, Samsung multiplie les variantes Fan Edition pour séduire ceux qui cherchent un bon compromis entre prix et fonctionnalités. L’an dernier, les Galaxy Buds FE avaient connu un certain succès grâce à leur tarif attractif, souvent affiché autour de 69,13 euros. Le constructeur sud-coréen semble donc vouloir reprendre la formule en 2025, mais cette fois avec une approche bien plus discrète.

Le 6 août 2025, les Galaxy Buds 3 FE sont brièvement apparus sur le site officiel de Samsung au Panama. Proposés à 129 dollars, soit environ 119 euros, ils étaient même disponibles à la commande avec une livraison prévue dès le 8 août. Bien que la page ait été supprimée depuis, cette publication inattendue confirme l’existence du modèle, encore non officialisé. L’information a été relayée par Android Headlines, qui signalait également leur lancement en Amérique latine.

Les Galaxy Buds 3 FE reprennent le design du modèle Pro pour un tarif réduit

Selon les rendus officiels publiés avant la suppression de la page, les Galaxy Buds 3 FE adoptent le même design que les Buds3 Pro, avec une tige fine et un boîtier plus angulaire. Deux coloris seraient proposés : noir et blanc. Les écouteurs sont compatibles avec la réduction active du bruit et offriraient jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boîtier, un chiffre identique à celui des Buds 3 classiques. À noter que des certifications récentes ont révélé une recharge de 1 W pour les écouteurs et de 4,5 W pour l’étui.

Ce lancement silencieux rappelle celui des Galaxy Buds Core, apparus sans annonce officielle en juin dernier. Samsung semble adopter une stratégie de diffusion progressive, probablement en vue d’une sortie plus large en septembre. Les Galaxy Buds 3 FE pourraient accompagner le Galaxy S25 FE qui est attendu pour la fin septembre, selon plusieurs fuites. Pour l’instant, aucun détail technique complet n’a été communiqué, ce qui rend cette sortie partielle encore plus étrange. Reste à savoir si ce positionnement discret sera payant face à une concurrence toujours plus agressive.