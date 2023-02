Le smartphone écrase le PC en matière de temps passé sur le web

Une étude publiée par Médiamétrie le 16 février 2023 nous révèle que les Français passent toujours plus de temps sur Internet, et le plus souvent, sur un smartphone. Selon l’institut, 75 % des sessions sur la toile se fait à travers un appareil mobile.

Dans ce communiqué de presse titré, « L’Année Internet 2022 Internet, reflet d’une société sans filtre », Médiamétrie nous apprend que « 45 millions de Français surfent chaque jour sur Internet, soit près de 3 sur 4 d’entre eux ». Si en 2022, le temps moyen sur le Web dans l’Hexagone (2 h 18) est supérieur à la moyenne constatée au début de la crise du Covid-19 (2 h 6), nous passons un peu moins de temps en ligne qu’en 2021, année où nous avons surfé 2 h 26 par jour.

Selon Médiamétrie, « avec 4 h de temps de surf moyen par jour, les jeunes passent presque 2 fois plus de temps en ligne que l’internaute moyen ». La popularité des réseaux sociaux explose et les applications mobiles prennent de plus en plus d’importance. Nous sommes passés de 4 services utilisés quotidiennement en 2017 à 9 en 2022. Plus impressionnant encore, ces quelques plateformes concentrent 93 % du temps passé sur Internet, ce qui ne laisse que 7 % aux sites et portails classiques.

Les Français utilisent principalement leurs smartphones

Les Français passent ainsi de 57 % à 83 % de leur temps en ligne sur les réseaux sociaux, quelle que soit leur tranche d’âge. TikTok, WhatsApp et autres SnapChat sont les grands gagnants de cette course à l’attention de l’internaute. En effet, 6 Français sur 10 y passent en moyenne 52 minutes par jour, 7 minutes de plus qu’il y a un an. On passe, certes, moins de temps en ligne, mais on en passe beaucoup plus sur les services proposés par Meta, Snap et ByteDance.

Le Français utilise malgré tout Internet à d’autres fins que les réseaux sociaux. Bien que la crise économique se fasse durement ressentir, l’envie de consommer demeure. La France compte ainsi 42 millions d’acheteurs en ligne et des sites et les sites et apps de livraison de nourriture séduisent chaque mois près de 9 millions d’internautes.