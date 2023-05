Les disques durs d’occasion regorgent de données personnelles, une aubaine pour les pirates

Une société spécialisée dans la récupération de données expose un problème trop courant : les disques durs d'occasion regorgent de données personnelles des anciens propriétaires.

Au fur et à mesure que la consommation de données augmente, les utilisateurs remplacent leurs disques durs par des SSD toujours plus rapides et abordables. Au passage, ils revendent leur ancien HDD. Et c’est là que le bât blesse : selon la compagnie, la trop grande majorité des vendeurs ne s’assure pas que les disques durs sont correctement effacés.

Sur cent disques durs d’occasion achetés totalement au hasard, combien d'entre eux sont-ils réellement vidés de leur contenu ? La conclusion de Secure Data Recovery est éloquente autant qu’effrayante. Les chercheurs sont en effet parvenus à récupérer les données de 69 % des disques durs récupérés, sans même avoir à utiliser de logiciel de récupération spécialisé. Leur pêche aux informations leur a permis de récolter pas moins de 5,7 millions de fichiers. Assez étonnamment, alors qu’il se dit que les disques durs à plateaux sont de moins en moins fiables avec le temps, les ingénieurs de SDR ont pu récupérer des données sur un HDD de Western Digital datant de 2004.

Les disques durs vendus sur le marché de l'occasion sont rarement effacés correctement

Comme on peut le voir, trop d’utilisateurs vendent leurs disques durs sans les avoir correctement effacés. Selon les chercheurs, seul 1 % d’entre eux ont pris soin de chiffrer les données qui pourraient subsister sur le support. On n’ose donc imaginer ce qui pourrait arriver si des données personnelles importantes de l’utilisateur venaient à entrer en possession d’un hacker ou simplement d’une personne mal intentionnée. Jake Reznik, un responsable de Secure Data Recovery nous indique la marche à suivre pour avoir l’esprit tranquille quand on souhaite vendre un disque dur d’occasion.

Avant d’effacer le contenu du disque dur :

sauvegardez vos fichiers importants avec un logiciel de backup ou sur un disque dur externe

effacez les données avec un logiciel spécialisé

vérifiez que le programme a bien éradiqué toutes les données

