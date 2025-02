Les cyclistes sont tous myopes pour la mairie de Paris, la preuve avec ces nouveaux feux XXL

Les cyclistes sont-ils tous myopes pour la mairie de Paris ? A en croire la dernière trouvaille de la municipalité, on a tendance à le croire.

Comme n'importe quel usager de la route, les cyclistes peuvent parfois avoir tendance à faire des écarts de conduite : passage au feux rouge, refus de priorité, circulation sur le trottoir, etc.

A Paris, la mairie a décidé d'intervenir sur un point précis : le non-respect des feux rouges. Autant dire que l'idée de la municipalité a de quoi faire sourire, mais qui sait, elle pourrait peut-être apporter quelques résultats… Pour résumer, la ville teste actuellement des feux de signalisation taille XXL sur certains carrefours de la capitale très souvent empruntés par des cyclistes.

Des gros feux rouges pour les cyclistes, pourquoi pas

L'idée ? Rappeler aux cyclistes le bon souvenir du code de la Route. “Nous cherchons à régler les tensions. On utilise de plus en plus de vélos, c'est très bien, mais certains piétons se sentent en insécurité parce que les cyclistes ne respectent pas toujours les feux, ne laissent pas toujours passer les piétons et les piétonnes”, explique David Belliard, adjoint EELV à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public et de la voirie.

Pour l'instant, nous n'avons pas encore de retour de la part des cyclistes sur cette expérimentation. Néanmoins, elle est plutôt bien vue par l'association Paris en selle : “Cela permet aux cyclistes de mieux anticiper le feu pour pouvoir gérer leur vitesse pour passer quand ils ont le vert, en voyant très en amont”. Selon la porte-parole Marion Soulet, “les cyclistes ont tendance parfois à plus se comporter comme des piétons, qui traversent beaucoup au rouge, que comme des automobilistes”.

Un problème généralisé

Quoiqu'il en soit, il faut rappeler qu'il s'agit d'un véritable problème, à Paris certes, mais aussi partout en France et en Europe. En fin d'année 2024, la Fondation Vinci Autoroutes a publié une étude centrée sur le partage de la route. Ce rapport avait pour but d'étudier le comportement des usagers européens sur la route.

Ainsi, on apprenait notamment que 44 % des cyclistes réguliers passent au feu rouge en l'absence de cédez-le-passage. Soit une augmentation de six points en deux ans. Mais attention, il faut rappeler que les cyclistes doivent également composer avec les comportements dangereux des autres usagers. Pour cause, 33 % des automobilistes et 67 % des conducteurs de deux-roues affirment s'arrêter régulièrement dans le sas réservé aux vélos.