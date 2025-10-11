Netflix lance des jeux pour jouer à plusieurs sur sa télévision

Netflix proposait déjà des jeux sur mobile, la plateforme de SVOD lance désormais des titres pour jouer à plusieurs sur une TV, avec le smartphone en guise de contrôleur.

Netflix renforce son offre de jeux vidéo. La plateforme annonce la disponibilité d'une sélection de titres pour jouer à plusieurs, directement depuis l'écran de son téléviseur, pour plus de commodité. Le service de streaming vidéo mise sur une licence culte du gaming, Tetris, ainsi que sur une marque familiale, Lego pour séduire les utilisateurs. Nous avons ensuite des jeux de société, comme le Pictionary, adaptés en version jeu vidéo. Voici le détail des cinq jeux disponibles au lancement :

LEGO Party ! : Affrontez vos amis dans le jeu LEGO ultime. Participez à des mini-jeux hilarants et cherchez de l'or dans des zones de défis thématiques.

Boggle Party : Lancez-vous dans une course contre la montre pour trouver des mots (plus ils sont longs, mieux c'est) dans une grille de lettres mélangées. Jouez seul ou en groupe jusqu'à huit joueurs.

Pictionary Game Night : Dessinez jusqu'à ce que vous tombiez — ou que l'un de vos amis devine ce que vous dessinez — dans cette version hilarante et rapide du jeu de groupe classique de Mattel.

Tetris Time Warp : Voyagez dans le temps avec vos amis à travers différentes époques de Tetris, de l'original de 1984 à la version classique sur Game Boy. Parviendrez-vous à atteindre le meilleur score grâce à cette téléportation ?

Party Crashers Fool Your Friends : Une personne présente à cette fête ignore secrètement ce que racontent les autres. Déterminez quels indices sont louches pour démasquer l'intrus.

Netflix mise sur le smartphone comme manette de jeu

Netflix précise que d'autres jeux seront ajoutés à l'avenir pour compléter l'offre. Pour jouer, c'est le smartphone qui fait office de contrôleur. Un système de QR code permet de connecter les mobiles et les transformer en manettes de jeu. Les titres sont accessibles depuis le nouvel onglet “Jeux” de l'application Netflix pour TV.

Netflix a massivement investi dans le jeu vidéo, mais jusqu'ici, se contentait de jeux mobiles solo. Le catalogue est d'ailleurs de très bonne qualité, et nous vous proposons une sélection des meilleurs titres Netflix Gaming dans un article dédié.