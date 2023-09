Les clés Windows 7 ne peuvent plus activer Windows 11 et 10, Microsoft corrige la faille

Il n'est plus possible de passer de Windows 7 et 8 à Windows 10 et 11, puisqu’il semble maintenant que Microsoft s’attèle à supprimer la faille qui empêche les utilisateurs d'activer Windows 11 avec d'anciennes clés de licence Windows.

Souvenez-vous, lorsque Windows 10 a été lancé pour la première fois en 2015, Microsoft a également fait de la nouvelle version du système d'exploitation une mise à niveau gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 qui ont pu la télécharger au cours de la première année de sa sortie. Après le 29 juillet 2016, cette offre a expiré, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

En effet, les utilisateurs ont rapidement constaté qu'ils pouvaient toujours passer de Windows 7 et Windows 8 à Windows 10 sans avoir besoin d'acheter une nouvelle clé de produit. Windows 10 et 11 acceptaient tout simplement les clés de Windows 7 et 8 sans poser de questions. Plusieurs années après, Microsoft a enfin corrigé le problème.

Il faudra acheter une licence Windows 11 pour passer à la version supérieure

Microsoft a finalement publié un message sur le Device Partner Center, informant les clients que le chemin d'installation pour obtenir des mises à jour gratuites de Windows 7 et 8 vers des versions plus récentes de Windows n'est plus disponible. Cela signifie que vous ne pouvez plus passer de Windows 7/8/8.1 à Windows 10 ou 11.

Il semblerait qu’il est toujours possible d'activer une installation de Windows 11 version 22H2 avec une clé de produit Windows 7, mais cela ne fonctionne pas dans la dernière version Insider du canal Canary. On s’attend à ce que Microsoft bloque bientôt toutes les possibilités de mettre à jour son OS depuis une clé plus ancienne.

Si vous voulez passer à Windows 10, il vous faudra donc désormais une clé plus récente. Microsoft précise que les clés de produit Windows 10 pourront toujours activer Windows 11, à condition que vous utilisiez Windows 11 sur un PC éligible qui prend officiellement en charge le nouveau système d'exploitation. La mise à jour vers Windows 11 s'effectue essentiellement comme toutes les autres mises à jour de fonctionnalités que Windows 10 a reçues tout au long de sa durée de vie, ce qui rend le processus assez simple pour tous les utilisateurs.