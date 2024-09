Les cartes graphiques sont trop chères ? Vous allez pouvoir faire tourner vos (gros) jeux avec le GPU intégré de votre PC

AMD veut nous permettre de jouer à des jeux gourmands en ressources graphiques sans carte graphique dédiée. Le constructeur compte pour cela sur des technologies qui doivent faire s'envoler les fps en utilisant le GPU intégré des processeurs.

Si les cartes graphiques dédiées vont pour l'instant rester le moyen d'obtenir les meilleures performances en jeu, elles sont en train de devenir moins indispensables que dans le passé. Les PC sous architecture ARM bénéficient d'une puissance graphique de plus en plus importante et même certains processeurs x86 ont récemment réussi à nous étonner avec un GPU intégré qui tient à peu près la route.

Et la situation est encore en train de s'améliorer. AMD a annoncé l'intégration de nouvelles technologies dans ses processeurs Ryzen AI 300 pour PC portables, qui permettent d'obtenir de bien meilleurs résultats en jeu. La plus impressionnante est le Fluid Motion Frames 2, successeur de l'AFMF présenté en début d'année.

IA et mémoire virtuelle pour booster les GPU intégrés au processeur

Cette seconde version de l'AFMF a recours à l'IA pour optimiser la latence, la qualité d'image et les performances. Selon AMD, Cyberpunk 2077 peut par exemple tourner à un framerate 78 % supérieur avec l'AFMF 2 activé sur un processeur Ryzen AI 9 HX 370 avec GPU Radeon 890M intégré.

AMD utilise aussi ce qu'il appelle le Variable Graphics Memory (VGM) pour booster les performances graphiques. Grâce à cette fonction, le GPU intégré peut exploiter jusqu'à 75 % de la mémoire vive du système, qui est alors convertie en VRAM pour lui-même, permettant de largement dépasser les 512 Mo de VRAM de base des GPU des puces Ryzen AI 300. Le VGM ne sera toutefois utile que dans une situation particulière : un PC portable sans carte graphique dédiée qui embarque plus de 16 Go de RAM, ce qui n'est pas forcément le scénario le plus répandu.

Ci-dessous, vous pouvez consulter un graphique partagé par AMD, qui indique le gain de performances attendu sur plusieurs jeux avec l'AFMF 2 et le VGM activés sur une configuration reposant sur un processeur Ryzen AI 9 HX 370. Les résultats sont obtenus en définition 1080p, avec les paramètres graphiques réglés sur Élevés, et avec le FSR en mode qualité (le palier 3/5) en soutien. Si l'on en croit les chiffres du fabricant, Far Cry 6 peut monter à 106 images par seconde (fps) dans ces conditions, contre 68 fps sans AFMF 2 ni VGM. Horizon Zero Dawn atteint lui 91 fps, au lieu de 61 fps. Bien entendu, nous avons hâte de vérifier cela de nous-mêmes dès que nous en aurons l'occasion.

Comment activer l'AFMF 2 et le VGM sur son PC AMD

Si vous êtes équipé d'un PC sous processeur AMD compatible (comme un modèle de la gamme Ryzen AI 300), vous devez télécharger l'application bêta d'Adrenalin Edition, logiciel qui permet de personnaliser les paramètres de son équipement AMD. Cliquez ici pour vous procurer AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver, seul moyen d'accéder à l'AFMF 2 et au VGM pour l'instant. Une fois la phase de test terminée, ces options seront rendues disponibles dans la version stable du programme.

Une fois que la version Preview Driver d'Adrenalin Edition est installée sur votre ordinateur, lancez-la. Si vous êtes en jeu, le raccourci touche Windows + R permet d'ouvrir l'application. Rendez-vous dans l'onglet Gaming. Vous pouvez alors activer l'AMD Fluid Motion Frames 2, ce qui enclenchera aussi automatiquement l'option Radeon Anti-Lag. Ensuite, allez dans l'onglet Performances si vous souhaitez activer le VGM.

AMD recommande de n'utiliser le VGM que si votre PC dispose de plus de 16 Go de RAM. Le fabricant conseille également de régler les paramètres graphiques du jeu pour atteindre environ 50 fps sans AFMF 2 et VGM, afin de dépasser allégrement les 60 fps une fois qu'ils sont actifs. Vous pouvez vérifier à tout moment les performances en jeu via Adrenalin Edition afin de vous aider à trouver les bons réglages.

Source : Windows Central