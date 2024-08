On sait quand sortiront les Pixel 9, il va falloir être patient si vous voulez ce modèle en particulier

Une fuite révèle les dates de pré-commande et de sortie de presque tous les nouveaux produits Pixel de Google. En fonction de celui qui vous intéresse, vous devrez patienter plus ou moins longtemps.

Au moment où nous publions cet article, il ne reste qu'une dizaine de jours à attendre avant la présentation des Pixel 9 par Google, entre autres. En avance par rapport aux années précédentes, le gérant de Mountain View a choisi de tenir son événement annuel le 13 août. À cette occasion, il révélera officiellement les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, mais aussi le pliable Pixel 9 Pro Fold, les écouteurs Buds Pro 2 et la montre connectée Pixel Watch 3.

Comme d'habitude, il y a peu de chances que nous soyons surpris par quoi que ce soit, tant les informations ont fuité bien en amont de la conférence. On sait par exemple qu'il ne faut pas attendre Android 15 sur les Pixel 9 à leur lancement, ou encore combien les appareils vont coûter. Il restait cependant deux inconnues : les dates de pré-commande et de sortie. Les voici.

Voici les dates de pré-commande et de sortie des Pixel 9

Selon une source d'Android Headlines, il sera possible de pré-commander tous les nouveaux produits Pixel le 13 août, soit le jour de leur présentation. Jusque là, rien d'anormal. En revanche, la date de réception change en fonction de ce que vous avez choisi. Ainsi, les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL arriveront en boutique (et donc chez vous) le 22 août.

Mais si vous attendez le Pixel 9 Pro Fold, il faudra patienter jusqu'au 4 septembre pour mettre la main dessus, que ce soit en magasin ou dans votre boîte aux lettres. Le délai est encore plus long pour les Buds Pro 2 puisque les écouteurs devraient arriver le 26 septembre, pas avant.

Selon votre point de vue, cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Les plus impatients vont sûrement râler un peu, tandis que d'autres apprécieront par exemple d'avoir plus de temps pour préparer l'achat d'un smartphone pliable attendu à 1 899 € dans sa version standard. Quant à la Pixel Watch 3, aucune information n'a encore été donnée. Rendez-vous au plus tard le 13 août pour connaître sa date de sortie.