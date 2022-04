Les bienfaits du VRR sur PS5, un sabotage responsable de la panne Free, c’est le récap

Les bienfaits de la technologie VRR sur PS5, le sabotage responsable de la panne du réseau internet Free, Google qui annonce avoir banni plus d'un million d'applications Android malveillantes, voici le récapitulatif des informations essentielles de ce jeudi 28 avril 2022.

Vous n'avez pas eu le temps de consulter avec assiduité l'actualité de l'univers Android et high-tech ? Ne vous inquiétez pas, dans cet article nous résumons pour vous les principales informations de la veille, en l'occurrence de ce jeudi 28 avril 2022. Au programme, la mise en avant des bienfaits de la technologie VRR sur certains jeux PS5, la découverte d'un sabotage responsable de la panne massive du réseau internet Free, et les efforts de Google pour bannir un million d'applications malveillantes du Play Store en 2021. En piste !

PS5 : les apports du VRR

Ce 26 avril 2022, Sony a enfin confirmé l'arrivée de la technologie VRR (Variable Refresh Rate) sur PS5. Cette technologie permet d'améliorer les performances globales en jeu en minimisant les artefacts visuels, comme les saccades ou les déchirures de l'image. Quelques jours plus tard, de nombreux analystes ont déjà publié sur YouTube des vidéos qui attestent des bienfaits du VRR sur certains titres de la PS5. Sur Rachet & Clank : Rift Apart, le nombre de FPS passe ainsi de 60 à 86 images par seconde. Même constat pour le remake de Spider-Man, qui passe à 90 FPS grâce au VRR.

Un sabotage responsable de la panne du réseau Fibre

Ce 27 avril, le réseau fibre de Free a été victime d'une panne massive. L'opérateur vient justement de trouver l'origine du problème. En effet, il s'agit d'une vaste opération de sabotage. Dans plusieurs villes françaises, les câbles de la fibre optique ont été sectionnés. Voilà pourquoi cette panne concernait de nombreuses régions de l'Hexagone. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour espérer appréhender les responsables.

Google a supprimé un million d'applis Android malveillantes

Google a annoncé ce jeudi 28 avril 2022 avoir banni plus d'un million d'application Android malveillantes sur le Play Store en 2021. Cette performance a été rendue possible par Play Protect, le protocole de sécurité de la firme qui scanne des milliards d'applications sur les milliards de smartphones Android en circulation. Plus précisément, Google assure avoir supprimé 1,2 million d'applications frauduleuses et malveillantes rien qu'en 2021.

