Les batteries de voitures électriques pourront bientôt se recharger à 60% en 6 minutes, un record !

Des chercheurs ont mis au point une batterie lithium-ion qui utilise du cuivre et des nanofils de cuivre pour créer une structure interne plus importante. Elle peut ainsi se recharger à 60 % en 6 minutes, sans affecter son stockage d'énergie.

Selon un nouveau rapport de TechXplore, une équipe de chercheurs affiliés à plusieurs institutions en Chine a réussi à augmenter la vitesse de charge d'une batterie lithium-ion à un rythme de 5,6 minutes pour une charge de 60 %.

Les propriétés les plus importantes des batteries lithium-ion rechargeables, telles que la densité d'énergie et le temps de charge, sont déterminées par les propriétés électrochimiques et cinétiques de leurs matériaux, ainsi que par leur microstructure sous-jacente. C’est sur cette dernière que les chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Chine à Hefei et leurs collègues se sont concentrés pour développer la batterie du futur.

La batterie du futur utilise des nanofils et un revêtement de cuivre

Les chercheurs chinois ont fabriqué cette nouvelle batterie capable de supporter une recharge ultrarapide en ajoutant un revêtement de cuivre et des nanofils à l'anode de la batterie. Les batteries actuelles, elles, utilisent des agents de liaison pour créer une anode solide (souvent en graphite) qui a tendance à avoir une distribution aléatoire des particules, ce qui entraîne des temps de charge plus lents.

Grâce à une anode plus structurée, la batterie développée en Chine est capable de se recharger à 60 % en seulement 5,6 minutes et à 80 % en seulement 11,4 minutes. Cette batterie pourrait alimenter les automobiles électriques à l'avenir, permettant aux conducteurs de voyager plus rapidement, puisque les temps de recharge seront considérablement réduits.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec de nouvelles technologies, celle-ci devra être assez abordable pour permettre aux constructeurs automobiles de l’utiliser dans leurs voitures. Pour rappel, d’autres chercheurs sont allés encore plus loin en utilisant la physique quantique pour recharger toutes les cellules d’une batterie d’un coup, permettant ainsi une recharge complète en seulement 9 secondes.

Source : TechXplore