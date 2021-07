Le MacBook Air 2022 pourrait enfin proposer un écran Mini LED

Le MacBook Air 2022 pourrait apporter une innovation majeure en termes d’écran, puisqu’il pourrait être équipé d’une dalle Mini LED. C’est le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui l’affirme dans un nouveau rapport.

Les écrans Mini Led sont attendus depuis des années sur les MacBook. Apple a déjà fait une percée avec le dernier iPad Pro, qui propose ce type de dalle, mais nous les attendons encore dans le domaine de l’informatique. Ce serait pour 2022, finalement.

Ming-Chi Kuo, l’analyste star qui vise le plus souvent juste quand on parle Apple, indique en effet que le nouveau MacBook Air qui sera présenté en 2022 devrait être doté d’un écran Mini Led. Ce serait le premier ordinateur de la marque de Cupertino à en avoir un, puisque les MacBook sont actuellement équipés d’écrans Led classiques.

Le MacBook Air 2022 pourrait avoir un superbe écran

Le Mini Led apporte de nombreuses améliorations. Disposant de milliers de leds sous tout la dalle, il permet d’avoir un contrôle total sur la luminosité, de proposer un contraste profond et des pics de lumière impossibles avec un écran Led classique. L’iPad Pro 12,9 pouces dispose déjà de ce type de dalle et le résultat est bluffant, apportant un plus grand confort visuel à l’utilisateur.

Les bruits de couloir vont bon train pour savoir quels seront les prochains produits à en être équipés. On évoque ainsi les MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que l’iPad Mini. Le problème du Mini Led, c’est qu’il reste encore cher à produire et que les usines doivent s’adapter à la production de masse.

Apple est en pleine révolution informatique en ce moment. Depuis 2020, la marque a en effet chamboulé sa gamme en abandonnant Intel au profit d’un processeur maison : le Apple M1. Cela lui permet d’avoir un plus grand contrôle sur ses produits, aussi bien en termes de performances que de design. Le Mini Led pourrait être un changement tout aussi important pour les adeptes de MacBook. Reste à savoir si Ming-Chi Kuo va frapper juste ou non. La technologie mini Led est attendue depuis un moment maintenant, mais 2022 pourrait bien signer son arrivée fracassante dans le petit monde des Macbook.