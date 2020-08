Lenovo présente le Legion Slim 7i, le PC gamer le plus léger du monde

Lenovo dévoile son line-up de produits de cette fin d’année. Parmi la dizaine de PC, tablettes et produits domotiques se trouve le Legion Slim 7i, l’ordinateur de jeu avec écran 15 pouces le plus léger du monde, puisque son poids peut descendre à 1,8 kg. Equipé GeForce GTX ou RTX et Core i5 à i9 selon les configurations, il arrivera en France en novembre 2020. Son prix de départ : 1800 euros.

Alors que sa filiale Motorola devrait présenter le Razr 2 dans quelques jours, Lenovo a officialisé en début d’après-midi son line-up de produits pour la fin d’année 2020. Au programme, une dizaine de produits : deux PC hybrides pour la gamme Yoga, dont un modèle Slim particulièrement premium, quatre tablettes, une horloge connectée et, surtout, un PC gamer pour la gamme Legion. Ce dernier s’appelle Legion Slim 7i. Et il prétend être le PC gamer avec écran 15 pouces le plus léger du monde. Il faut dire que c’est un poids plume : 1,8 kg sur la balance. Il est également extrêmement fin, puisqu’il mesure 17,9 mm d’épaisseur.

Avec de telles spécifications physiques, le Legion Slim 7i se veut donc être aussi bien taillé pour le hardcore gaming que pour le travail en mobilité. Habillé d’un châssis en aluminium, le PC présente plusieurs lignes de petits trous derrière les touches fonctions du clavier. Il ne s’agit pas de l’emplacement pour les haut-parleurs stéréo, mais d’une entrée d’air pour ventiler le CPU et le GPU lors de séances de gaming prolongées. Le système de refroidissement s’appuie par ailleurs sur deux ventilateurs actifs (illustration ci-dessous) dont le design a été amélioré.

Côté fiche technique, le Legion Slim 7i est proposé avec un écran 15,6 pouces Full HD (60 ou 144 Hz) ou Ultra HD (60 Hz), un processeur Core i5 à Core i9 de 10e génération et une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti (avec ou sans Max Q) ou RTX 2060 Max-Q Design. Côté mémoire, l’utilisateur peut choisir entre 8, 16 ou 32 Go de RAM au format DDR4 (2,9 GHz ou 3,2 GHz) et 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage au format SSD. La batterie offre une capacité de 71 Wh. Le clavier est rétroéclairé. L’équipement comprend entre autres 2 ports USB 3, 2 ports Thunderbolt, deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, une webcam 720p et un lecteur d’empreinte digitale. Son prix démarrera à 1800 euros. Il sera en vente en France à partir du mois de novembre.

Du PC design et une tablette pour les enfants

Évoquons rapidement les autres nouveautés de Lenovo. D’abord les Yoga avec le Yoga 9i et le Yoga Slim 9i. Ce sont deux PC portables hybrides dont l’écran tourne à 360° pour devenir tablette. Ils sont équipés de processeurs Core i de 10e génération, de chipsets graphiques intégrés Intel, de 16 Go de RAM maximum et de 512 Go à 1 To de stockage (2 To pour le Slim 9i). Connexion WiFi 6 et Bluetooth 5.0, ports Thunderbolt / USB, écran 14 ou 15 pouces Full HD ou, en option, Ultra HD. L’habillage du Yoga 9i est en aluminium tandis que celui du Yoga Slim 9i est en cuir végétal en verre minéral et en aluminium. Prix de départ : 2499 euros pour Yoga 9i, 2699 euros pour le Slim.

Côté tablettes, deux produits ont attiré notre attention : la Tab P11 Pro et la Tab M10 HD Gen 2. La première se veut être une concurrente de la Galaxy Tab S7, avec un écran de 11,5 pouces, un chipset Snapdragon 730G, une batterie de 8400 mAh, quatre haut-parleurs JBL certifiés Dolby Atmos, un lecteur d’empreinte digitale, un double capteur photo 13+5 mégapixels à l’arrière et un autre double capteur 8+8 mégapixels à l’avant. Elle se décline en deux configurations : 4+128 Go et 6+128 Go (avec extension par microSDXC). La seconde est une tablette développée pour les enfants avec Google Kids Space préinstallé. Écran HD de 10,1 pouces, chipset MediaTek P22T, double haut-parleur et batterie 5000 mAh. Deux configurations ici aussi : 2+32 Go ou 4+64 Go (avec extension possible). Aucun prix révélé pour l’instant en France, mais leur lancement y est prévu.