L’émulateur Wii U pour Android que vous attendiez est arrivé, mais voici pourquoi il ne faut pas le telecharger

Un émulateur Wii U pour Android a récemment fuité en ligne. Malgré l'excitation que cela peut provoquer, il est conseillé d'attendre la version officielle en raison de performances limitées et de risques potentiels.

Les émulateurs permettent aux utilisateurs de redécouvrir des jeux classiques sur leurs appareils modernes. Récemment, un émulateur Nintendo DS très populaire sur Android, Drastic, est devenu gratuit et open source en réponse à la fermeture de Yuzu, l'émulateur de Switch. Maintenant, un émulateur Wii U pour l’OS de Google a fuité en ligne et suscite beaucoup d'intérêt par la même occasion. Il est cependant important de comprendre les limites actuelles de cette version non officielle.

Des vidéos sur Youtube montrent des jeux comme Mario Kart 8 et Zelda : Wind Waker HD tournent sur cet émulateur Wii U, mais avec des performances lentes et des bugs fréquents. Ce dernier est une version adaptée de Cemu pour PC. Tout comme Drastic, qui a dû s'adapter rapidement à des changements inattendus, cet émulateur est encore en phase précoce de développement. La version fuitée n'est pas représentative du produit final et possède encore des problèmes techniques.

Des versions malveillantes de cet émulateur Wii U pour Android circulent déjà

Le modérateur de Cemu, Jaimie, a clarifié la situation sur le groupe Discord de l'émulateur. Selon lui, cette version d'Android est encore loin d'être prête pour une utilisation publique, et une sortie officielle ne devrait pas avoir lieu avant au moins un an. Il a également précisé qu’elle ne supporte actuellement que certains appareils Snapdragon et nécessite un smartphone haut de gamme pour fonctionner correctement. Comme avec Drastic, il est essentiel de faire preuve de patience et de prudence avec les versions non officielles.

Pour ceux qui seraient tentés de télécharger cette version, attention. Jaimie a expliqué que de nombreuses fausses applications Cemu circulent déjà, et ces dernières seraient potentiellement malveillantes. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de patienter jusqu'à la sortie officielle pour éviter tout risque.